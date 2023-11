Novità di formazione in casa Inter in vista della sfida di questa sera contro il Frosinone. Rispetto alle indiscrezioni circolate alla vigilia è infatti da segnalare il sorpasso di Matteo Darmian su Stefan de Vrij nel ruolo di terzo difensore a destra. Questo quanto raccolto dai colleghi di Sky Sport.

La linea difensiva davanti a Sommer dovrebbe quindi essere composta dall'ex United, Acerbi e Bastoni, con Dumfries e Dimarco sulla fasce e Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo al campo. In attacco ritorna dal 1' la coppia Thuram-Lautaro. Saranno quindi tanti i ritorni di lusso dal 1' rispetto alla vincente trasferta di Champions a Salisburgo, dove erano inizialmente partiti dalla panchina Dumfries, Dimarco, Barella e capitan Lautaro, gestiti da Inzaghi in vista della sfida di questa sera contro i ciociari.

