Tanti possibili cambi dal 1' domani ad Empoli per l'Inter di Simone Inzaghi rispetto all'11 titolare scelto contro il Benfica. Secondo quanto riportato da Sky Sport, in turno dovrebbe esserci spazio per Samir Handanovic, visto la squalifica in Coppa Italia. Davanti a lui chance per De Vrij, con D'Ambrosio e Acerbi braccetti di difesa. A destra il tecnico nerazzurro è pronto a rilanciare Bellanova, dall'altra parte agirà Gosens: a centrocampo turno di riposo per Barella, al suo posto Gagliardini con Brozovic e Calhanoglu. In avanti spazio alla coppia Lukaku-Correa.

La probabile formazione (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Correa.