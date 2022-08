Con la possibile partenza di Robin Gosens, approcciato nelle ultime ore dal Bayer Leverkusen, l’Inter sta iniziando a sondare il terreno per altri rinforzi su quella fascia di competenza. Come riportato da Sky Sport, sono tre al momento i profili in considerazione: Marcos Alonso, giocatore del Chelsea ambito anche dal Barcellona ma per cui l’Inter potrebbe inserirsi, Borna Sosa dello Stoccarda, per cui è già stato effettuato un primo sondaggio per il prestito oneroso con diritto di riscatto, e infine Mitchel Bakker, proposto proprio dai tedeschi nel caso di possibile trasferimento in Germania di Gosens.