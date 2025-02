Matteo Darmian, fermatosi dopo 22 minuti del match di Coppa Italia contro la Lazio, si sottoporrà domani agli esami specifici per capire la reale entità del problema muscolare accusato ieri sera. Questo è l'aggiornamento offerto da Sky Sport che poi aggiorna sulla situazione legata a Marcus Thuram, l'unico potenziale dubbio di formazione in vista della gara di Napoli: Tikus oggi ha svolto lavoro per metà col gruppo e per metà individuale. Domani è atteso il suo rientro a pieno regime coi compagni.

Il francese farà in sostanza tre allenamenti completi in gruppo, non tantissimi ma che si farà bastare per poter essere disponibile per il big match del Maradona. Carlos Augusto è ancora out: rientrerà tra la sfida di Champions League col Feyenoord e la gara col Monza.

