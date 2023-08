Pronta la staffetta nell'attacco dell'Inter: Joaquin Correa al Marsiglia, l'operazione è in chiusura. Le parti stanno trattando anche in questi minuti e domani si arriverà alla definizione dell'affare, con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Lo riferisce Sky Sport, spiegando le cifre: operazione da 15 milioni di euro con il diritto che diventa obbligo a determinate condizioni. Qualora scattasse l'obbligo, ci sarebbe uno sconto di tre milioni (riscatto dunque a 12, ndr). In entrata sulla via del ritorno c'è il cileno Alexis Sanchez (reduce da un'ottima stagione proprio al Marsiglia) che aspetta soltanto la telefonata della dirigenza interista per firmare un contratto annuale e mettersi subito a disposizione della truppa di Simone Inzaghi.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!