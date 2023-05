Solito lavoro post-partita per l'Inter, ritrovatasi ad Appiano Gentile dopo la vittoria contro la Lazio. Come riporta Sky Sport, il gruppo è stato diviso in due, con lavoro di scarico per i giocatori impegnati maggiormente impegnati ieri. Non ci sarà ritiro pre-partita in vista del match contro il Verona: la squadra partirà direttamente mercoledì per raggiungere il Bentegodi.