C'è poco di sorprendente nella visita di Alejandro Camano al Rosewood Villa Magna, hotel dove alloggia a Madrid l'Inter prima della sfida di questa sera contro l'Atletico. Secondo quanto svelato da Sky Sport infatti, l'arrivo dell'agente del capitano, Lautaro Martinez, non è casuale ed ecco svelato il motivo, che renderà più 'leggere' queste ore precedenti alla sfida da dentro fuori di stasera al Metropolitano. Secondo l'emittente satellitare infatti ci sarebbe stata una svolta nella trattativa per il rinnovo dell'argentino.

Le parti hanno già trovato l'accordo su tutto e si aggiorneranno nuovamente tra circa un mese per la stretta di mano finale. L'entourage del Toro di Bahia Blanca chiede un ingaggio a due cifre circa, mentre l'Inter ne offre 8. Ma secondo l'ultim'ora di Sky la dirigenza nerazzurra, non appena avrà l'ok definitivo di Zhang, proverà ad alzare l'offerta a 9 e non è da escludere che si chiuda a 10 milioni - come vi avevamo raccontato qualche settimana fa (LEGGI QUI). Cresce ulteriormente l'ottimismo e secondo Sky i nerazzurri sono fiduciosi di arrivare al rinnovo del proprio capitano, che ha il contratto fino al 30 giugno 2026.

