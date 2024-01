Dopo il viaggio a Bruxelles, dove si era recato martedì per ottenere il permesso di soggiorno indispensabile per completare il tesseramento in Figc, Tajon Buchanan oggi si è presentato regolarmente al centro sportivo di Appiano Gentile per rispondere all'appello di Simone Inzaghi, a due giorni da Monza-Inter. Il laterale canadese è tornato ad allenarsi col gruppo con l'obiettivo di strappare la prima convocazione in nerazzurro. Salvo imprevisti, l'ex Bruges sarà a disposizione del tecnico piacentino dalla panchina, magari per rendersi utile a gara in corso. Lo riporta Sky Sport.

