Marcelo Brozovic si allontana dall'Al Nassr. Come noto, l'Inter ha trovato l'accordo con il club arabo, ma il giocatore non ha ancora dato il suo ok alla partenza e c'è stato un raffreddamento della trattativa. Lo riferisce Sky Sport.

"In particolare, quello che emerge è che Brozovic ha chiesto uno stipendio di due anni da trenta milioni annui al club saudita come condizione necessaria per accettarne l'offerta - precisa Gianlucadimarzio.com -. Fino a questo momento il calciatore e i suoi rappresentanti avevano ragionato con l'Al Nassr sulla base di un contratto triennale orientato intorno ai venti milioni a stagione di ingaggio".

Tra i motivi del rallentamento c'è anche l'interesse del Barcellona, che ha già avuto il via libera del croato ma non è ancora pronto per formalizzare la propria offerta all'Inter.

