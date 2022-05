A Inzaghi resta solo il dubbio riguardante Bastoni. Come riferisce SkySport24, il difensore è recuperato, ovviamente non è al massimo, ma vorrebbe giocare a ogni costo. Il tecnico ora deve decidere se rischiarlo oppure se optare per Dimarco. Per il resto, nessuna sorpresa all'orizzonte, con Dumfries confermato a destra e Dzeko che torna titolare davanti con Lautaro.

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.