C'era un tabù da spezzare ed è stato fatto nel migliore dei modi: l'Inter Under 20 sfata la maledizione del primo turno ad eliminazione diretta della Youth League che da anni la affliggeva imponendosi sul Lille con il punteggio di 3-1 e disputando un match che legittima il percorso europeo straordinario dei ragazzi di Andrea Zanchetta. Successo strameritato dei nerazzurri, che macinano gioco e occasioni e trovano un Matteo Spinaccè in stato di grazia, autore di una doppietta nel breve volgere di tre minuti, punteggio arrotondato poi da Mattia Mosconi con un tap-in vincente per il 3-0. Il Lille perlò ha le sue chance, impegna severamente Alessandro Calligaris che si prodiga in almeno tre parate di altissimo valore prima di arrendersi poco prima del novantesimo a Lachaab che trova solo il punto della bandiera. L'Inter vola agli ottavi di Youth League, e attende di sapere la prossima avversaria nel sorteggio di venerdì. Con la consapevolezza di essere una squadra di alto livello.

IL TABELLINO

INTER-LILLE 3-1

MARCATORI: 32', 35' Spinaccè (I), 57' Mosconi (I), 90' Lachaab (L)

INTER: 1 Calligaris; 2 Della Mora, 5 Re Cecconi, 6 Alexiou, 3 Cocchi; 7 Venturini, 4 Zanchetta, 8 Topalovic (61' 16 Berenbruch); 10 De Pieri (77' 19 Romano), 9 Spinaccé (77' 18 Lavelli), 11 Mosconi (61' 20 Pinotti).

In panchina: 12 Zamarian, 13 Garonetti, 14 Maye, 15 Cerpelletti, 17 Vukoje.

Allenatore: Andrea Zanchetta

LILLE: 1 Merzouk; 3 Nagera, 5 Cossier, 4 Hamidi (64' 13 Goffi), 2 Mpamba-Muanda (82' 18 Hadiri); 6 Baret, 7 Faiz (84' 17 Livemont), 8 Imbondo (64' 19 Boussadia); 11 Lachaab, 10 Diaoune, 9 Ayodele (64' 20 Akale).

In panchina: 16 Sajous, 12 Lucea, 14 Apkakou, 15 Hallez.

Allenatore: Stephane Pichot

Arbitro: Antoniou (CYP). Assistenti: Charalampous - Kontemeniotis.

Note

Ammoniti: Diaoune (L), Zanchetta (I), Baret (L)

Corner: 9-5

Recupero: 1°T 2', 2°T 4'.

RIVIVI IL LIVE

95' - FISCHIA ANTONIOU, RIEN NE VA PLUS AL KONAMI CENTRE! L'INTER BATTE 3-1 IL LILLE E CONTINUA IL SUO SPLENDIDO PERCORSO IN YOUTH LEAGUE VOLANDO AGLI OTTAVI DI FINALE!!!

94' - Ultimo giro di lancette, corner per il Lille.

92' - Ancora Lachaab va al tiro, conclusione debole parata da Calligaris.

91' - Iniziati i quattro minuti di recupero.

89' - Gol del Lille! Lachaab riesce a piegare la resistenza di Calligaris aprendo e chiudendo un'azione rapida con un tiro da pochi passi che si infila in porta. Rabbia del portiere nerazzurro, che ha fatto il possibile per mantenere il clean sheet finendo beffato a pochi minuti dal gong.

88' - Calligaris non vuole saperne di prendere gol: altro super intervento del portiere sul colpo di testa di Lachaab, alzato sulla traversa con uno splendido riflesso.

87' - Goffi rischia sull'intervento su Lavelli in area, ma il suo contrasto è pulito. Palla in corner.

86' - Partita che si sta spegnendo, nerazzurri che vedono il traguardo degli ottavi di finale.

82' - Nel Lille fuori Faiz e Mwampa-Muanda per Livemont e Hadiri.

81' - Gran palla di Thiago Romano il cui tiro a giro finisce a lato di un soffio. Lille che ora sta esagerando col gioco duro.

80' - Baret commette fallo su Lavelli, ammonizione anche per lui.

79' - Palla che balla pericolosamente in area interista, poi libera la difesa fino a quando Berenbruch si prende un fallo.

77' - Altri cambi per l'Inter: è il momento di Thiago Romano e Lavelli, fuori De Pieri e Spinaccè.

75' - Zanchetta! Con tutta la rabbia in corpo per quanto avvenuto prima scaglia una bomba dalla distanza alzata da Merzouk in corner. Poi però chiede il cambio.

74' - Cartellino giallo per Zanchetta per un fallo su Diaoune. Protesta il centrocampista nerazzurro recriminando per un fallo subito, De Pieri lo invita alla calma ma le ragioni sembrano dalla sua.

73' - De Pieri prova il lancio per Venturini ma sbaglia a calibrarlo, poi per farsi perdonare recupera alla grande su un avversario.

70' - Altra offensiva del Lille, tiro di Diaoune che finisce fuori.

69' - Punizione di Faiz, Akale prova una sorta di colpo dello scorpione molto bello con palla alta di poco.

67' - Ancora insidioso Faiz che con una trivela prova a servire Lachaab, anticipato in corner. Sugli sviluppi, tiraccio di Nagera che termina abbondantemente fuori.

66' - Ci prova il neoentrato Akale, Calligaris con un bel riflesso manda in corner.

65' - Faiz crea un'insidia con un altro tiro velenoso che si abbassa all'improvviso.

64' - Arrivano i primi cambi anche per il Lille: Goffi rileva Hamidi, Boussadia prende il posto di Imbondo e Akale rimpiazza Ayodele.

62' - Subito Berenbruch a illuminare, lancio perfetto per De Pieri che per un soffio manca l'appuntamento col pallone.

61' - Arriva il primo giallo del match per Diaoune che atterra Mosconi. Nell'Inter fuori Mosconi e Topalovic, in campo Pinotti e Berenbruch.

IL GOL DI MOSCONI: Altro lampo di Spinaccè che controlla un pallone e poi lo scarica verso la porta. Merzouk anche questa volta non è impeccabile e regala a Mosconi l'occasione d'oro per mettere il suo sigillo sul match.

58' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAATTIIIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAA MOOOOOOOOOOOOSCOOOOOOOOOOOONIIIIIIIIIIII!!

55' - Si iscrive al match anche De Pieri che riesce a tenere un pallone in campo, salta Nagera poi calcia di potenza dopo essersi accentrato trovando la deviazione di Cossier.

55' - Bravissimo Alexiou che raffredda i bollenti spiriti di Faiz, chiudendolo nel suo affondo senza commettere fallo.

53' - Alexiou rimette il pallone in gioco, mentre la pioggia aumenta di intensità.

51' - Hamidi interviene duro su Spinaccè, Alexiou recrimina chiedendo un giallo legittimo per il difensore del Lille.

50' - Intervento su Mosconi che lancia un urlo potente, poi però si rialza senza colpo ferire.

48' - Mpamba-Mwanda viene steso da un cross di Cocchi che lo colpisce in pieno volto: il calciatore del Lille è a terra dolorante.

-----

17.04 - Primo pallone del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

17.02 - Squadre che tornano in campo per l'inizio del secondo tempo.

HALFTIME REPORT - Una pioggia battente non condiziona il ritmo di una partita godibile e ricca di spunti interessanti, con l'Inter che chiude il primo tempo in vantaggio per 2-0 grazie al micidiale uno-due di Matteo Spinaccè che in appena tre minuti, prima con una magia di tacco poi con una pugnalata a punire l'errore in controllo del portiere avversario Merzouk, indirizza un match dove però i Dogues non rimangono certo a guardare. Anzi, se vogliamo un'altra doppietta la firma il portiere Alessandro Calligaris che nega un gol fatto a Diaoune poi con un bel colpo di reni devia la conclusione al veleno di Faiz.

-----

47' pt - Arriva il duplice fischio di Antoniou: la doppietta di Spinaccè indirizza il primo tempo sul 2-0 per l'Inter.

46' pt - Iniziati i due di recupero.

45' - Ancora parata incredibile di Calligaris, che con la punta delle dita tocca quel tanto che basta per negare la rete a Faiz bravo ad accentrarsi in area.

45' - De Pieri si divora tutta la fascia destra, ma al momento di mettere in mezzo scivola e perde palla.

43' - Rientra Zanchetta, si ristabilisce la parità numerica.

42' - Dopo due minuti di fermo, l'arbitro Antoniou riconsegna palla ai francesi. Zanchetta però è rimasto fuori per i soccorsi.

40' - Punizione di Diaoune che centra in pieno Zanchetta lasciandolo a terra dolorante.

39' - Lachaab scivola a terra, per l'arbitro c'è però fallo di Della Mora. Punizione dai 22 metri per il Lille.

39' - Qualche rischio per la difesa nerazzurra, bravo Alexiou a spazzare via il pericolo.

IL GOL DI SPINACCÈ: Tiro dalla distanza di Mosconi che approfitta del campo bagnato per inventare una traiettoria che inganna Merzouk al quale la palla scivola via come una saponetta. Spinaccè è lì davanti e non se lo fa dire due volte: tocco morbido e palla dentro.

35' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! MATTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOO SPIIIIIIIIIINAAAAAAAAAAACCEEEEEEEEEE!!

34' - Spinaccè si divora il raddoppio: da posizione favorevolissima, il nove nerazzurro non inquadra la porta.

IL GOL DI SPINACCÈ: Da un tiro cross di Dalla Mora nasce un pallone che controllato da Zanchetta viene poi lanciato in area dove Spinaccé si inventa un clamoroso colpo di tacco che beffa Merzouk e porta avanti l'Inter.

32' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!! MAAAAATTEEEEEEEEOOO SPIIIIIIIIIIINAAAAAAAAACCEEEEEEEEEE!!!

30' - Pioggia sempre più forte al Konami Centre, campo pesante e maglie infangate.

29' - Diaoune si accentra e calcia dalla distanza, stavolta il tiro è meno insidioso per Calligaris che blocca a terra.

28' - Grande chiusura di Alexiou che anticipa Lachaab al momento di servire in mezzo all'area per un compagno, corner Lille.

27' - Ancora Alexiou prova a colpire di testa su corner di Topalovic, buon anticipo ma palla fuori col greco che recrimina per un corner non assegnato.

26' - Gioco interrotto per consentire a Faiz di sistemarsi gli scarpini. Poi cross di Mosconi respinto in corner.

24' - Prova l'esternata Cocchi a servire Spinaccé, pallone fuori misura che finisce nelle grinfie di Merzouk.

23' - De Pieri salta il marcatore poi crossa per Spinaccé, anticipato da Merzouk in presa alta.

21' - Inter che superato lo shock torna in avanti e si fa pericolosa con Venturini che dalla distanza calcia potente mandando alto di poco.

17' - Calligaris compie un vero e proprio miracolo chiudendo la porta a Diaoune che dopo aver approfittato di una difesa nerazzurra un po' scoperta si ritrova praticamente a tu per tu col portiere nerazzurro dopo aver resistito ad Alexiou. Parata clamorosa.

16' - Stavolta Alexiou arriva sullo spiovente anticipando Merzouk, ma il colpo di testa del capitano non inquadra la porta.

15' - Superato il problema per Spinaccé, che si rialza. Punizione di Topalovic, anticipato da Alexiou. Poi sugli sviluppi l'Inter guadagna un calcio d'angolo.

14' - Spinaccé si allaccia con Hamidi e cade a terra con un urlaccio. L'arbitro segnala punizione mentre l'attaccante nerazzurro è ancora a terra decisamente sofferente.

12' - Cocchi devia un tiro a giro di Faiz, regalando il primo corner alla squadra Nordista.

11' - Altro anticipo su Spinaccé, stavolta di Coussier che intercetta il lancio di De Pieri.

10' - Lancio lungo a cercare Spinaccé in area, anticipato da Hamidi.

6' - Prova a uscire il Lille, bravo Cocchi ad intercettare un pallone servito per Faiz.

4' - Stavolta è Mosconi a trovare un cross insidioso dalla sinistra, con Spinaccé che non riesce a impattare la sfera.

3' - Sbaglia il rilancio Merzouk, che regala una rimessa all'Inter.

1' - Subito Mosconi! Blitz di Venturini che ruba palla e si invola in avanti, poi arriva un cross in mezzo per Mosconi che di testa trova il riflesso del portiere avversario Merzouk.

----

16.01 - Dopo la carica collettiva per le due squadre, spetta al Lille il calcio d'inizio del match: PARTITI!

16.00 - Alexiou e Nagera davanti ad Antoniou per il sorteggio.

16.00 - Piccolo incidente al momento della foto collettiva: lo striscione della UEFA è stato esposito al contrario, rimedia Cocchi.

15.59 - Ben quattro i diffidati in casa nerazzurra: Alexiou, Zanchetta, Topalovic e Mosconi.

15.55 - Giornata piovosa a Interello, dove le due squadre entrano in questo momento in campo.

-----

