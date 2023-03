L’Inter è in attesa di comunicazioni ufficiali dal Milan rispetto al progetto del nuovo stadio. "Nessuno ci ha detto nulla su La Maura", il ragionamento fatto dal club nerazzurro che viene riportato sull'edizione Milano de La Repubblica. Per questo motivo, nonostante le mosse concrete de rossoneri sia con Palazzo Marino che con la Regione Lombardia, da Viale della Liberazione continuano a lavorare sul nuovo San Siro fino a quando non arriverà la prova contraria dai cugini. Tanto che giovedì scorso, spiega il quotidiano, i nerazzurri hanno scritto al Comune di Milano per rispondere alla chiusura del dibattito pubblico, chiedendo di fatto al sindaco Beppe Sala se e come continuare con questo progetto. Una lettera che rappresenta un passo istituzionale per far pressing sul Comune e per fare definitivamente chiarezza su una vicenda che sta spazientendo la società e l’ad Antonello che segue in primo piano la vicenda.