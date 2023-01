Una partita epica, conclusasi dopo i supplementari, che lancia l'Inter U19 ai quarti di finale della Tim Cup Primavera. Hellas Verona sconfitto 5-4, nell'arco di una parentesi di emozioni, gol, occasioni e tanto altro da raccontare. I nerazzurri ora sfideranno la Sampdoria, una volta recuperate le energie gettate in campo in questa partita infinita. Dopo 19 minuti sembra che il pomeriggio allo Youth Development Center sia tranquillo per i ragazzi di Cristian Chivu: Iliev di testa e Stankovic dalla distanza hanno già fissato il risultato sul 2-0. Vana speranza, perché la doppietta di Cazzadori rimette tutto in parità, chiarendo subito che gli scaligeri alla coppa tengono. Il finale del primo tempo vede l'arbitro Scarpa salire in cattedra, assegnando un rigore per parte: Caia firma il sorpasso, ancora Iliev il pareggio.

Un quarto d'ora per riprendere fiato e nella ripresa, al primo pallone toccato (di testa), Di Maggio fissa il controsorpasso che sembra poter tenere fino allo scadere. Ma nei secondi finali la difesa nerazzurra barcolla, lasciando prima Ebengué e poi Cissé soli davanti a Botis (subentrato nel primo tempo all'infortunato Caligaris), con il secondo che fa centro all'ultimo secondo di gioco: supplementari. Proprio al tramonto del primo tempo, Andersen è reattivo 8ancora di testa) a ribadire in rete il palo di Owusu da pochi centimetri, permettendo all'Inter di rimettere il naso avanti. E stavolta l'ultimo assalto scaligero (punizione dal limite di Bragantini) non porta frutti. Inter ai quarti di Coppa Italia dunque, ma a prescindere da come finirà il percorso nel torneo, questa partita rimarrà indimenticabile nella testa dei giocatori e di chi l'ha vista.



IL TABELLINO

INTER-HELLAS 5-4

Reti: 8' Iliev (I), 18' Stankovic (I), 20' Cazzadori (H), 34' Cazzadori (H), 40' rig. Caia (H), 45' rig. Iliev (I), 64' Di Maggio (I), 95' Cisse (H), 107' Andersen (I).

INTER: 21 Calligaris (30' 1 Botis); 27 Dervishi, 3 Fontanarosa, 31 Di Pentima, 33 Pelamatti; 24 Andersen, 4 Stankovic (86' 7 Martini), 14 Kamate (63' 16 Di Maggio); 10 Carboni (101' 22 Curatolo), 9 Zuberek (63' 23 Esposito), 11 Iliev (86' 30 Owusu). A disposizione: 41 Tommasi, 6 Guercio, 13 Stabile, 15 Bonavita, 25 Biral. Allenatore: Cristian Chivu.

HELLAS: 74 Boseggia; 5 El Wafi, 6 Calabrese (77' 11 Larsen), 7 Patane (61' 23 Verzini), 9 Caia, 12 Bernardi, 14 Riahi (77' 8 Schirone), 19 Gomez, 22 Cazzadori (77' 80 Cisse), 28 Ebengue, 30 Bragantini. A disposizione: 1 Ravasio, 75 Marchetti, 2 Signorini, 3 Piantedosi, 16 Matyjewicz, 25 De Franceschi, 27 Agbonifo, 77 Furini, 91 Dentale, Nwanege. Allenatore: Paolo Sammarco.

Ammoniti: Carboni, Calabrese, Boseggia, Andersen, Curatolo.

Arbitro: Eugenio Scarpa. Assistenti: Ayoub El Filali – Diego Peloso



RIVIVI IL LIVE

123' - Punizione di Bragantini respinta dalla barriera e l'arbitro fischia la fine della partita!

122' - Punizione dal limite per il Verona per fallo di mano di Di Maggio (ammonito).

121' - Giallo anche per Esposito, che allontana il pallone volontariamente.

120' - Cartellino giallo per Botis, che perde tempo.

117' - Agbonifo ha la palla buona sul destro ma colpisce malissimo!

115' - CURATOLO! Blitz in area e tiro da posizione angolata: parata di Boseggia

113' - Ammonizione per Curatolo, autore di un colpo ai danni di Schirone.

109' - OWUSU! L'attaccante guizza centralmente e tira forte di destro, Boseggia respinge!

16.23 - Sostituzione nel Verona: Agbonifo per El Wafi. Inizia il secondo tempo supplementare.

108' - Finisce il primo tempo supplementare, a momenti via al secondo.

107' - GOOOOL! ANDERSEN DI TESTA IN MISCHIA! Sugli sviluppi di un corner, palo di Owusu di testa da pochi centimetri e tap-in del centrocampista!

102' - Esce proprio Carboni, dentro Curatolo.

101' - CARBONI! Palla buona per il sinistroi dell'argentino che però spara altissimo e poi si accascia a terra per i crampi.

16.02 - Cambio tra gli scaligeri: Signorini al posto di Caia. Inizia il primo tempo supplementare.

95' - INCREDIBILE PAREGGIO DI CISSE', CHE TROVA UN VARCO CENTRALE E BATTE BOTIS. Difesa nerazzurra totalmente fuori posizione, non c'è neanche il tempo per ricominciare: supplementari.

93' - Clamorosa occasione per Ebengué che si trova davanti a Botis ma ciabatta il tiro e manda fuori!

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

86' - Doppio cambio per l'Inter: fuori Iliev e dentro Owusu, fuori Stankovic e dentro Martini.

83' - Palo di Cisse! Bella giocata di Bragantini, Botis esce e sul pallone vagante arriva il nuovo entrato che calcia a colpo sicuro ma trova il legno!

81' - ILIEV! Ancora protagonista l'attaccante che, servito da Di Maggio al limite dell'area, calcia di poco a lato del primo palo!