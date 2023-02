Blindare il secondo posto: questa la missione dell'Inter che oggi sarà protagonista nel posticipo del lunedì sera al Ferraris contro la Sampdoria dell'ex Stankovic. I blucerchiarti sono alla disperata ricerca di punti in chaive salvezza, ma i nerazzurri non possono fare sconti dopo i tanti passi falsi che hanno minato la rincorsa al tricolore.

QUI SAMPDORIA – Diverse defezioni per il tecnico serbo, che dovrà fare a meno di Leris squalificato e degli infortunati Conti, De Luca, Günter, Pussetto e Trimboli. Recuperati Sabiri e Quagliarella, in panchina assieme all'ultimo arrivato Jesé. Ballottaggio in difesa: Murillo o Murru per completare il reparto con Amione e Nuytinck. Zanoli scelta obbligata a destra.

QUI INTER – Inzaghi non vuole altri cali di concentrazione e, dopo Cremonese, Atalanta e Milan, va a caccia di un altro successo. Due le grosse novità possibili per l'undici titolare: a centrocampo dovrebbe rivedersi finalmente Brozovic, assente dall'inizio in gare ufficiali addirittura dal 18 settembre, mentre in attacco dovrebbe rivedersi la Lu-La, quindi con Lukaku e non Dzeko assieme a Lautaro. Per il resto, un paio di dubbi: Acerbi o De Vrij al centro della difesa e Darmian o Dumfries sulla destra. Turno di riposo, almeno inizialmente, per Mkhitaryan, che potrebbe tornare utile anche come attaccante di scorta vista l'assenza di Correa.

---