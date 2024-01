Allo stadio Al-Awwal Park di Riyadh, stasera in campo Napoli e Inter per la finale della Supercoppa italiana. Il nuovo format, con semifinali e finali, ha condotto all'ultimo atto la squadra campione d'Italia e la vincente della Coppa Italia, come da copione. Grande attesa per il match che arriva a metà di una stagione ad alto tasso adrenalinico soprattutto per i nerazzurri di Inzaghi.

QUI NAPOLI – I nuovi arrivati sono linfa per Mazzarri in un momento molto delicato per i partenopei. Mazzocchi dovrebbe ancora partire dall'inizio largo a destra nel 3-4-2-1, mentre Ngonge scalpita in panchina. Out Traoré ancora non al meglio come Olivera. In dubbio Demme (massimo in panchina), recuperato Cajuste. Davanti ancora Politano e Kvaratskhelia alle spalle di Simeone.

QUI INTER – Inzaghi arriva alla finale con grandissima consapevolezza dopo il perentorio 3-0 alla Lazio: un punteggio fin troppo striminzito visto il dominio totale. Tre dubbi per il tecnico nerazzurro: Bastoni è leggermente affaticato e potrebbe lasciare il posto a De Vrij con Acerbi spostato sul centro-sinistra; solito ballottaggio a destra tra Darmian e Dumfries; Barella è in diffida e Frattesi spera in una chance dal 1'. Davanti ancora la Thu-La, mentre per il resto confermati tutti gli uomini della semifinale di venerdì. Out il solo Cuadrado.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Cajuste, Mario Rui; Politano, Kvaratskhelia; Simeone.

Panchina: Contini, Idasiak, Ostigard, D'Avino, Gioielli, Demme, Zielinski, Gateano, Lindstrøm, Zerbin, Ngonge, Raspadori.

Allenatore: Mazzarri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Olivera, Osimhen, Anguissa, Meret, Traoré, Natan.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Audero, Di Gennaro, Bastoni, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Buchanan, Asllani, Frattesi, Klaassen, Sensi, Sanchez, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Cuadrado.

ARBITRO: Rapuano.

Assistenti: Colarossi e Tolfo.

Quarto ufficiale: Di Bello.

Var: Di Paolo (Aureliano).

