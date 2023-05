I neo campioni d'Italia contro i finalisti della Champions League: al Maradona va in scena un match tutt'altro che banale, anche perché i nerazzurri devono blindare definitivamente il piazzamento nei primi quattro posti. Simone Inzaghi non intende assolutamente mollare nulla e non contempla cali di concentrazione, nemmeno dopo l'impresa europea.

QUI NAPOLI – Ottime notizie dalla rifinitura di ieri: recuperati sia Kvaratskhelia che Mario Rui. Spalletti, insomma, avrà tutti a disposizione ad eccezione di Lozano. Si va verso la conferma del canonico 4-3-3 con Osimhen al centro dell'attacco dopo aver smaltito l'influenza. Rrahmani e Kim in difesa, a sinistra ancora spazio a Olivera.

QUI INTER – Inzaghi perde Mkhitaryan e questa è una defezione pesante in vista di questa emozionante coda finale di stagione: l'armeno dovrebbe tornare a disposizione per Istanbul. Il tecnico nerazzurro continua col turnover massiccio tra campionato e coppe: dentro D'Ambrosio, De Vrij, Gagliardini e Gosens. Asllani insidia Brozovic e Bellanova insidia Dumfries. Ballottaggio Acerbi-Bastoni. In attacco riecco Lukaku e Correa, con Lautaro e Dzeko in panchina. Dubbio tra i pali: Handanovic dal 1' oggi oppure con la Fiorentina in finale di Coppa Italia?

---

PROBABILI FORMAZIONI:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Panchina: Gollini, Marfella, Ostigard, Juan Jesus, Bereszynski, Mario Rui, Zedadka, Demme, Ndombele, Gaetano, Zerbin, Elmas, Raspadori, Simeone.

Allenatore: Spalletti.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Lozano.

INTER (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa.

Panchina: Handanovic, Cordaz, Bastoni, Darmian, Bellanova, Dimarco, Asllani, Calhanoglu, Akinsanmiro, Stankovic, Lautaro, Dzeko.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Skriniar, Mkhitaryan.

ARBITRO: Marinelli.

Assistenti: Bindoni e Colarossi.

Quarto uomo: Marcenaro.

Var: Nasca (Chiffi).

