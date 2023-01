Nemmeno il tempo di godersi il vitale successo sul Napoli che il calendario ripropone subito un test probante per l'Inter. Stasera i nerazzurri saranno di scena a Monza contro la matricola allenata da Palladino che tanto bene sta facendo dal suo insediamento in panchina al posto di Stroppa. Nell'ultimo turno, pari prezioso a Firenza che la dice lunga sulla consistenza dei biancorossi.

QUI MONZA – Pochi dubbi di formazione per il tecnico dei padroni di casa, che deve rinunciare a Sensi, Rovella e Donati. Palladino dovrebbe confermare l'impalcatura del collaudato 3-4-2-1 con Colpani e Caprari alle spalle di Mota Carvalho: il portoghese parte in vantaggio su Petagna e Gytkjaer. Un solo dubbio: Pablo Marí o Caldirola al centro della difesa.

QUI INTER – Ancora orfano di Brozovic, Inzaghi punta nuovamente sul centrocampo più affidabile, quello con Barella e Mkhitaryan ai fianchi di Calhanoglu. Il tecnico nerazzurro deve sciogliere due nodi di formazione: De Vrij e Dumfries, il duo olandese, potrebbe essere riproposto dall'inizio al posto di Acerbi e Darmian nell'ambito della normale gestione delle energie, ma non si esclude la conferma totale dell'undici che si era visto dal 1' contro il Napoli. Anche in attacco, infatti, Lukaku appare in vantaggio su Latuaro per far coppia con l'eterno Dzeko.

---