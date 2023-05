La notte è giunta. Stasera, con calcio d'inizio alle 21, Inter e Milan si affronteranno nell'andata delle semifinali di Champions League: in palio la finalissima di Istanbul contro City o Real. I rossoneri reclamano la solita storia del Dna europeo, mentre i nerazzurri si fanno forti di un momento magico a livello psico-fisico e dei recenti derby vinti in modo netto.

QUI MILAN – Il dubbio enorme riguarda Leao, vittima di un'elongazione all'adduttore della coscia destra contro la Lazio: il provino di oggi sarà fondamentale, ma la sensazione è che nessuno vuole rischiare di aggravare il guaio. Chi al posto del portoghese? Pronto Saelemaekers, con Diaz a destra e Bennacer trequartista. tonali e Krunic in mediana. Fuori causa Florenzi.

QUI INTER – Inzaghi ha un unico dubbio: chi in cabina di regia? Brozovic appare in vantaggio su Calhanoglu, mentre per le altre due maglie del centrocampo pronti Barella e Mkhitaryan. Davanti a Onana, spazio ancora a Darmian, Acerbi e Bastoni, con Dumfries e Dimarco sulle corsie esterne. In attacco, assieme a Lautaro, dal 1' ci sarà ancora Dzeko, con Lukaku in panchina al pari di Correa. Recuperato D'Ambrosio e, dopo i buoni segnali di ieri, forse anche Gosens sarà tra i convocati del tecnico nerazzurro. In tal caso, Skriniar resterebbe l'unico indisponibile.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud.

Panchina: Mirante, Thiaw, Gabbia, Kalulu, Ballo-Touré, Pobega, De Ketelaere, Rebic, Messias, Origi.

Allenatore: Pioli.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Florenzi, Leao.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

Panchina: Handanovic, Cordaz, De Vrij, D'Ambrosio, Bellanova, Gosens, Zanotti, Asllani, Calhanoglu, Gagliardini, Correa, Lukaku.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Skriniar.

ARBITRO: Gil Manzano.

Assistenti: Barbero e Nevado.

Quarto uomo: Sanchez.

Var: Martinez Munuera (Hernandez).

