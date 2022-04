Dopo il grandissimo successo di Torino contro la Juventus, l'Inter si è rilanciata in classifica forse in maniera definitiva ed è tornata più che mai a credere allo scudetto. Un obiettivo mai mollato ad Appiano Gentile, ma che si era complicato a causa di risultati avversi nell'ultimo periodo. Stasera, contro il Verona, i campioni d'Italia cercano un altro bottino pieno per accrescere ulteriormente la positività ritrovata, innesco essenziale per far rivedere quella squadra splendida ed efficace ammirata per larghi tratti della stagione.



QUI INTER – Inzaghi conosce perfettamente il peso della partita odierna e per questo, dopo aver ritrovato i tre punti, non intende mollare la strada che tutti ad Appiano sperano conduca al tricolore. Orfano dello squalificato Lautaro, il tecnico nerazzurro pare volersi affidare a Correa, in vantaggio su Sanchez. Dopo un mese, si rivede De Vrij, out dalla sfida di Anfield con il Liverpool: l'olandese giocherà in mezzo tra Skriniar e Bastoni (ma occhio alla carta Dimarco). Sulle fasce, si va verso la conferma di Dumfries e Perisic. Intoccabili in mediana Barella, Brozovic e Calhanoglu: in particolare il croato avrà nelle gambe più forza e minuti rispetto al big-match dell'Allianz Stadium.



QUI VERONA – Un paio di dubbi per quanto riguarda i gialloblu veronesi. Tudor deve capire le condizioni di Barak: in caso di forfait, pronto Bessa ad agire con Caprari alle spalle di Simeone. Veloso, invece, spera di strappare quantomeno la convocazione dopo il solito infortunio al polpaccio: il portoghese resta in bilico. In panchina si rivede Lasagna. Tameze e Ilic confermati in mediana.



