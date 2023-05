Adesso lo scoglio principale per l'Inter sarà quello di mettere da parte le emozioni europee, resettare tutto e risintonizzarsi sul campionato. I nerazzurri, dopo un momento molto delicato, hanno rialzato la testa, riconquistando la concreta possibilità di agguantare un piazzamento Champions, vitale per le casse e per il blasone del club.

QUI INTER – Inzaghi continuerà con il turnover massiccio visto nelle ultime settimane e che tanti ottimi risultati ha prodotto. Possibile una maglia da titolare per Handanovic, come accaduto di recente con Empoli e Verona. Dentro dall'inizio anche D'Ambrosio, De Vrij, Correa e Lukaku. Dubbio a sinistra: Gosens non dovrebbe essere rischiato dal 1', per cui occhio al possibile inserimento di Bellanova. Sull'altra corsia, più Darmian che Dumfries. Anche a centrocampo qualche nodo da sciogliere: certa una maglia per Brozovic, poi Barella, Mkhitaryan, Asllani, Gagliardini e Calhanoglu si giocano i due posti rimanenti. Resta indisponibile il solo Skriniar.

QUI SASSUOLO – Nessun problema per i neroverdi, sia di classifica che di rosa. Dionisi ha tutti a disposizione, considerando anche i rientri dalla squalifica di Pinamonti e Zortea. Si va verso la conferma del 4-3-3, con alcuni ballottaggi: Tressoldi-Ferrari in difesa, Henrique-Harraoui in mediana e Pinamonti-Defrel in attacco. Per il resto, dentro i soliti noti.

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Bellanova; Lukaku, Correa.

Panchina: Onana, Cordaz, Bastoni, Dimarco, Dumfries, Gosens, Zanotti, Asllani, Gagliardini, Calhanoglu, Lautaro, Dzeko.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Skriniar.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

Panchina: Pegolo, Russo, Romagna, Ferrari, Muldur, Zortea, Muldur, Marchizza, Obiang, Harroui, Thorstvedt, Bajrami, Ceide, Defrel, Alvarez.

Allenatore: Dionisi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

ARBITRO: Marcenaro.

Assistenti: L. Rossi e Perrotti.

Quarto uomo: Massa.

Var: Di Martino (La Penna).

