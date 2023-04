L'impresa del Da Luz è alle spalle, testa al campionato con l'obiettivo di recuperare almeno una parte del terreno perso nelle ultime settimane. Stop spesso incredibili che hanno fatto pericolosamente scivolare l'Inter fuori dalla zona Champions, proprio quella Champions che tanto bene sta facendo al morale dei nerazzurri. Col Monza, stasera, proprio non si può sbagliare.

QUI INTER – Inzaghi ha fatto il pieno di fiducia dopo Lisbona e valuta alcune modifiche allo schieramento iniziale tenendo conto delle fatiche portoghesi e del match di ritorno. E così, rispetto al Da Luz, dovrebbero tornare titolari i vari De Vrij, Gosens, Lukaku e Correa. Ballottaggio Darmian-D'Ambrosio in difesa e Asllani-Brozovic per il ruolo di regista. Calhanoglu è recuperato, ma partirà dalla panchina. E non è da escludere una chance per Gagliardini facendo tirare il fiato a uno tra Barella e Mkhitaryan. Resta ai box il solo Skriniar.

QUI MONZA – Brianzoli in grande spolvero e in ottima salute, come conferma anche il fatto che Palladino avrà l'intera rosa a sua disposizione. Un paio di dubbi di formazione: Caldirola in vantaggio su Marlon in difesa e Petagna-Mota Carvalho ballottaggio in attacco. Per il resto, si va verso la conferma del 3-4-2-1 con Sensi e Caprari alle spalle della punta. Rovella e Pessina saranno i due mediani.

