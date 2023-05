Ci siamo, la grande notte è arrivata. A distanza di soli sei giorni, Inter e Milan tornano ad affrontarsi sul terreno europeo della Champions League: semifinale di ritorno dopo il 2-0 nerazzurro dell'andata. La squadra di Inzaghi sa che manca un ultimo passo da quello che è stato definito un "sogno" e non ha alcuna intenzione di mollare la presa: l'obiettivo è quello di entrare nella storia.

QUI INTER – Inzaghi conosce alla perfezione le insidie di un derby e sa che non esiste vantaggio che tenga: al fischio d'inizio sarà 0-0, cancellando il 2-0 della settimana scorsa. Attenzione massima e voglia di aggredire la partita come accaduto nel ritorno col Benfica. Il tecnico nerazzurro si dovrebbe affidare agli stessi undici dell'andata, quindi con Acerbi al centro della difesa, Calhanoglu in regia tra Barella e Mkhitaryan, Dumfries-Dimarco sulle corsie esterne e Dzeko con Lautaro in attacco. Tantissimi i cambi rispetto al Sassuolo: Lukaku, reduce da una doppietta dirompente, prontissimo in panchina. Skriniar resta l'unico indisponibile.

QUI MILAN – La notizia positiva per i rossoneri è soprattutto il recupero di Leao, che pur se non al meglio sarà in campo dall'inizio dopo l'infortunio muscolare di 11 giorni fa. Recuperati anche Krunic e Messias (in ballottaggio con Saelemaekers), mentre pesa l'assenza di Bennacer. Cambio in difesa: c'è Thiaw al posto di Kjaer.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

Panchina: Handanovic, Cordaz, De Vrij, D'Ambrosio, Bellanova, Gosens, Zanotti, Asllani, Brozovic, Gagliardini, Correa, Lukaku.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Skriniar.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

Panchina: Mirante, Kjaer, Gabbia, Kalulu, Florenzi, Ballo-Touré, Pobega, De Ketelaere, Rebic, Messias, Origi.

Allenatore: Pioli.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Bennacer.

ARBITRO: Turpin.

Assistenti: Danos e Pages.

Quarto uomo: Frappart.

Var: Brisard (Millot).

