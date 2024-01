Nonostante il testa a testa infuocato con la Juventus, l'Inter ora dovrà necessariamente accantonare per qualche giorno la lotta scudetto e concentrarsi sulla Supercoppa italiana che si gioca in Arabia Saudita. Si parte oggi con la semifinale con la Lazio e la speranza è di arrivare fino a lunedì, giorno della finalissima.

QUI INTER – Inzaghi arriva all'appuntamento odierno, come sempre, con grandissima voglia di alzare un trofeo, senza snobbare nulla. D'altronde i nerazzurri vincono questa coppa da due anni e cercano il tris anche con il nuovo format. Un paio di dubbi di formazione per il tecnico nerazzurro. A destra c'è Dumfries in rimonta su Darmian: al momento siamo 51 e 49 per l'ex United. Poi occhio a Frattesi che potrebbe essere preferito al diffidato Barella (a Firenze mancherà per squalifica già Calhanoglu). Per il resto, rispetto a Monza, in difesa dovrebbe rivedersi Acerbi. Davanti, ovviamente, Thuram e Lautaro. Indisponibile solo Cuadrado.

QUI LAZIO – Qualche dubbio per Sarri, che ieri ha dovuto fare i conti anche con lo stop imprevisto di Rovella durante l'allenamento di rifinitura: si scalda Cataldi. Anche Patric non appare in perfette condizioni e allora potrebbe essere confermato Gila con Romagnoli. Ballottaggio Vecino-Luis Alberto. Immobile, appena rientrato dall'infortunio, dovrebbe partire dalla panchina: Felipe Anderson falso nueve con Isaksen e Zaccagni.

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Buchanan, Asllani, Frattesi, Klaassen, Sensi, Sanchez, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Cuadrado.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Isaksen, Felipe Anderson, Zaccagni.

Panchina: Sepe, Mandas, Patric, Casale, Hysaj, Pellegrini, Rovella, Kamada, Luis Alberto, Fernandes, Pedro, Immobile.

Allenatore: Sarri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Castellanos.

ARBITRO: Marchetti.

Assistenti: Baccini e Mokhtar.

Quarto ufficiale: Marinelli.

Var: Di Bello (Di Paolo).

