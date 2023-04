Archiviata la grande soddisfazione per l'accesso alla finale di Coppa Italia, l'Inter si rituffa in campionato con l'obiettivo di dare continuità alla vittoria di Empoli e conquistare punti pesanti per la zona Champions. Di fronte la Lazio, seconda in classifica ma reduce dal ko interno con il Torino che ha creato qualche tensione.

QUI INTER – Inzaghi deve valutare le scorie del match con la Juve di mercoledì, in particolare le condizioni di Barella e Calhanoglu usciti affaticati: possibile una staffetta tra l'azzurro e il turco. In difesa si va verso la conferma del pacchetto Darmian-Acerbi-Bastoni davanti a Onana, rimandando qualche rotazione per Verona. Dumfries e Dimarco ancora sugli esterni, a meno che non entri D'Ambrosio, con l'olandese in panchina e Darmian alzato a quinto di destra. In attacco, invece, l'unico sicuro di una maglia è Lukaku: chi con il belga? Correa parte davanti a Lautaro e Dzeko. Skriniar resta l'unico assente.

QUI LAZIO – Immobile in gruppo e pronto a riprendersi una maglia da titolare dopo le vicissitudini note. Ai suoi lati Felipe Anderson e Zaccagni, con Pedro pronto dalla panchina. Zero problemi per Sarri, che recupera anche Casale e lo piazza di fianco a Romagnoli. Torna pure Cataldi in regia dopo il turno di squalifica e si piazza tra Milinkovic-Savic e Luis Alberto.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa.

Panchina: Handanovic, Cordaz, De Vrij, D'Ambrosio, Bellanova, Gosens, Zanotti, Calhanoglu, Asllani, Gagliardini, Carboni, Lautaro, Dzeko.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Skriniar.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Panchina: Maximiano, Adamonis, Gila, Patric, Lazzari, Pellegrini, Basic, Vecino, Marcos Antonio, Pedro, Cancellieri, Romero.

Allenatore: Sarri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

ARBITRO: Guida.

Assistenti: Galetto e Di Iorio.

Quarto uomo: Pairetto.

Var: Chiffi (Ayroldi).

