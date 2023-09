Ultima fatica prima della sosta nazionali e alla ripresa ci sarà già il derby di Milano. Ma oggi la testa sarà tutta sulla Fiorentina, ostacolo decisamente alto per i nerazzurri: l'Inter vuole chiudere a punteggio pieno questa primissima fase di campionato per poi lanciarsi a gran ritmo nel cuore della stagione.

QUI INTER – Inzaghi sembra intenzionato a non toccare nulla rispetto alla squadra che ha vinto sia all'esordio col Monza che successivamente a Cagliari. Dunque, in difesa ancora Darmian con De Vrij e Bastoni: Pavard sarà in panchina pronto a esordire, mentre Acerbi resta ai box e mette nel mirino il derby. Sulle fasce sempre Dumfries e Dimarco, così come in mediana Barella e Mkhitaryan agiranno ai fianchi di Calhanoglu. Anche qui, l'ultimo arrivato Klaassen pronto a subentrare a gara in corso. Davanti, infine, fiducia al tandem Thuram-Lautaro, con Arnautovic unica alternativa considerando il forfait di Sanchez ancora lontano dalla migliore condizione fisica. Ko anche Sensi per un lieve affaticamento.

QUI FIORENTINA – Qualche problema anche per Italiano, costretto a rinunciare agli infortunati Castrovilli, Sabiri, Ikoné, Barak e Pierozzi. Out anche lo squalificato Maxime Lopez, appena arrivato dal Sassuolo. Il tecnico dei viola pensa di confermare il 4-2-3-1 con Duncan a fianco di Mandragora in mediana e Nico Gonzalez-Bonaventura-Brekalo alle spalle di Beltran. Infantino è recuperato e andrà in panchina.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Audero, Di Gennaro, Pavard, Bisseck, Stabile, Cuadrado, Carlos Augusto, Asllani, Frattesi, Klaassen, Sarr, Kamate, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Acerbi, Sanchez, Sensi.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

Panchina: Terracciano, Martinelli, Mina, Ranieri, Kayode, Parisi, Comuzzo, Amatucci, Arthur, Infantino, Kouamé, Sottil, Nzola, Kokorin.

Allenatore: Italiano.

Squalificati: Maxime Lopez (2).

Indisponibili: Castrovilli, Sabiri, Ikoné, Barak, Pierozzi.

ARBITRO: Marchetti.

Assistenti: Costanzo e Passeri.

Quarto ufficiale: Sacchi.

Var: Mazzoleni (Paganessi).

