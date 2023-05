L'Inter non intende lasciare nulla. Dopo una stagione tribolata, la squadra nerazzurra ha stasera la possibilità di aggiungere un altro trofeo alla bacheca dopo la Supercoppa di gennaio: a Roma c'è la finale di Coppa Italia, l'avversario è la Fiorentina. Un anno fa, Inzaghi superò la Juve ai supplementari, mentre stavolta di fronte avrà i ragazzi di Italiano. E l'obiettivo è quello di sempre: vincere.

QUI FIORENTINA – I viola hanno superato Samp, Torino e Cremonese: non un percorso "impossibile". Italiano non ha alcun tipo di problema di organico: tutti a disposizione ad eccezione di Sirigu. E allora non mancano i dubbi: Quarta in vantaggio su Ranieri, Cabral favorito su Jovic e Castrovilli dovrebbe essere preferito ancora a Mandragora. Si va verso la conferma del 4-2-3-1 con Ikoné e Gonzalez ali offensive.

QUI INTER – Il cammino dei nerazzurri è stato ad alta difficoltà: dopo l'ottavo col Parma, eliminate Atalanta e Juventus. Inzaghi ha solo un piccolo dubbio da sciogliere, l'ormai puntuale ballottaggio tra Dzeko e Lukaku: il bosniaco parte decisamente in vantaggio sul belga. Tra i pali ci sarà Handanovic, portiere di coppa a livello domestico e che aveva saltato la Juve solo per squalifica. Per il resto, in campo la 'solita' Inter di coppa: rispetto a Napoli, riecco Darmian, Acerbi, Dumfries, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco e Lautaro. Coperta corta a centrocampo senza Mkhitaryan. Resta indisponibile ancora Skriniar.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Cabral.

Panchina: Cerofolini, Vannucchi, Igor, Ranieri, Venuti, Terzic, Bianco, Mandragora, Duncan, Barak, Saponara, Brekalo, Sottil, Kouamé, Jovic.

Allenatore: Italiano.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Sirigu.

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

Panchina: Onana, Cordaz, De Vrij, D'Ambrosio, Bellanova, Gosens, Asllani, Gagliardini, Akinsanmiro, Stankovic, Correa, Lukaku.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Skriniar, Mkhitaryan.

ARBITRO: Irrati.

Assistenti: Carbone e Lo Cicero.

Quarto uomo: Fabbri.

Var: Mazzoleni (Marini).

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE