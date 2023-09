Obiettivo fare cinque su cinque. L'Inter arriva in Toscana dopo la scorpacciata nel derby e l'1-1 in Champions con la Real Sociedad che ha riportato un po' tutti coi piedi ben saldi a terra. Inzaghi non vuole assolutamente perdere punti in casa dell'ultima in classifica e allora anche nell'undici di partenza i cambi saranno ben ponderati.

QUI EMPOLI – Zero punti e zero gol fatti nelle prime quattro gare: i toscani finora sono stati protagonisti di un campionato parecchio deludente. E allora riecco Andreazzoli al posto di Zanetti. Il neo allenatore degli empolesi proverà a dare una scossa e, magari, qualche cambiamento lo si vedrà anche nella formazione di partenza: accantonato il 4-3-3, torna il rombo con Baldanzi alle spalle di Caputo e Cambiaghi. Fuori Caprile e Maldini.

QUI INTER – Inzaghi non avrà Cuadrado e Sensi, ma si consola con il recupero di Calhanoglu: il turco è fondamentale e tornerà subito dal 1' dopo aver marcato visita a San Sebastian. Al suo fianco, prima da titolare in nerazzurro per Frattesi, che fa tirare il fiato a Barella. Mkhitaryan completa il reparto mediano. In difesa ancora Pavard, poi Acerbi e Bastoni in vantaggio su De Vrij. Darmian, dopo i 90 minuti in panchina in Europa, si rivede a tutta fascia, mentre dall'altra parte ci sarà Dimarco. Thuram sicuro di un posto in attacco, poi Sanchez insidia Lautaro.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Pezzella; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.

Panchina: Perisan, Stubljar, Walukiewicz, Guarino, Bereszynski, Cacace, Kovalenko, Grassi, Marin, Bastoni, Cancellieri, Shpendi, Gyasi, Destro.

Allenatore: Andreazzoli.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Caprile, Maldini.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Asllani, Barella, Klaassen, Sanchez, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Cuadrado, Sensi.

ARBITRO: Marcenaro.

Assistenti: Colarossi e Cipressa.

Quarto ufficiale: Fourneau.

Var: Valeri (Gariglio).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!