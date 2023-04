Ecco la sera tanto attesa, la sera dei quarti di finale di Champions League. L'Inter torna a questo livello della competizione europea dopo dodici anni: era la stagione 2010/2011 quando i nerazzurri di Leonardo furono eliminati malamente dallo Schalke 04. Nessuno in casa interista si sarebbe aspettato di arrivare fino a questo punto, ma adesso l'obiettivo è quello di andare avanti il più possibile, senza mettere limiti alla provvidenza.

QUI BENFICA – Problemi per Schmidt, reduce peraltro dal ko interno con il Porto che non avrà messo in dubbio il primo posto in campionato, ma certamente ha aperto crepe finora impensabili. Assenze pesanti quelle di Otamendi (squalificato) e Bah, oltre a quella del lungodegente Draxler. Da valutare il recupero di Guedes e le condizioni di Grimaldo, uscito acciaccato dalla partita con gli acerrimi rivali. Gilberto, ex Fiorentina, e Morato in pole per completare la difesa, poi in campo i soliti noti con l'ex Joao Mario, Rafa Silva e Aursnes alle spalle di Ramos.

QUI INTER – Inzaghi a Lisbona con un paio di dubbi. Il tecnico nerazzurro deve scegliere l'esterno di destra tra Dumfries e D'Ambrosio (favorito l'olandese) e l'attaccante da affiancare a Lautaro (più Dzeko di Lukaku). Rispetto a Salerno, torna dall'inizio Bastoni, con Acerbi piazzato nuovamente al centro della retroguardia. Possibile una maglia da titolare anche per Dimarco (in pole su Gosens), mentre è scontato il rientro di Brozovic in cabina di regia tra Barella e Mkhitaryan. Restano a Milano sia Skriniar che Calhanoglu: entrambi sperano nel recupero per il ritorno a San Siro. Regolarmente convocato Cordaz che ha smaltito l'influenza.

---