Eccoci, ci siamo. La notte è giunta: Atletico Madrid-Inter, ritorno degli ottavi di Champions League. I nerazzurri arrivano in terra spagnola dopo l'1-0 dell'andata: un risultato stretto per quanto visto sul terreno del Meazza e che non mette al riparo i nerazzurri da brutte sorprese. I Colchoneros puntano sulla spinta emotiva del Civitas Metropolitano, sperando in una remuntada, ma Lautaro e compagni hanno ormai la scorza dura anche per resistere a notti come questa.

QUI ATLETICO MADRID – Dubbi ce n'erano pochi: Griezmann è recuperato e sarà titolare. L'asso francese non gioca proprio dal match di Milano, ma da qualche giorno è tornato in gruppo e ci sarà. Ok anche Azpilicueta, mentre restano ai box Gimenez e Lemar. Probabile la conferma del 3-5-2 con Savic in difesa e Molina sull'esterno destro con Llorente in mezzo al campo. In attacco, come detto, ci sarà Griezmann assieme a Morata.

QUI INTER – Inzaghi ha perso due pedine importanti a Bologna: sabato sera sono finiti ko sia Arnautovic che Carlos Augusto. Non due titolari, ma certamente elementi preziosi nelle rotazioni anche a gara in corso. Rispetto al Dall'Ara, riecco dall'inizio Lautaro, Pavard e Dimarco, rimasti 90 minuti in panchina contro la squadra di Thiago Motta e quindi oggi belli riposati. De Vrij e Dumfries sono in vantaggio su Acerbi e Darmian negli unici due dubbi di formazione. A centrocampo, invece, dentro i soliti tre, ovvero Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Asllani e Frattesi pronti a subentrare in caso di bisogno.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Llorente, Lino; Griezmann, Morata.

Panchina: Moldovan, Gomis, Azpilicueta, Gabriel Paulista, Moreno, Reinildo, Barrios, Saul, Vermeeren, Riquelme, Depay, Correa.

Allenatore: Simeone.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Gimenez, Lemar.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Audero, Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Darmian, Buchanan, Asllani, Stankovic, Frattesi, Klaassen, Sanchez, Sarr.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Arnautovic, Carlos Augusto.

ARBITRO: Marciniak.

Assistenti: Listkiewicz e Kupsik.

Quarto ufficiale: Raczkowski.

Var: Kwiatkowski (Frankowski).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!