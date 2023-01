Chris Smalling non ha ancora dato una risposta sul rinnovo (RILEGGI QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA). Anche il Messaggero conferma: l'inglese può andare all'Inter a parametro zero. "A Trigoria il caso Nicolò Zaniolo sta occupando la maggior parte del tempo, ma Tiago Pinto non può trascurare anche quello legato al difensore inglese che al momento non ha accettato la proposta della Roma. Si tratta di 2,5 milioni per il prossimo biennio per un totale di 5, meno rispetto ai 3,5 attuali a stagione - si legge -. Inoltre, il difensore avrebbe potuto usufruire di una clausola esercitabile esclusivamente da lui che prevede il rinnovo per un altro anno percependo il salario attuale. Clausola valida solo al superamento del 50% delle partite giocate nella stagione in corso. Traguardo praticamente a un passo, ma lui non eserciterà il suo diritto. Perché? Sostanzialmente può arrivare a di più, sta conducendo una stagione straordinaria e l’Inter vuole convincerlo a divorziare con la Roma in vista della prossima estate".