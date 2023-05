E' stata per ampi tratti una vera e propria corrida, con la Roma che prova a sopperire alle assenze in rosa con una carica agonistica che spesso sfocia anche nella 'caciara' non appena l'arbitro Fabio Maresca decide in un modo che i giallorossi non gradiscono. Non un ambiente facile per l'Inter, che però questa sera ha dato una prova di grandissima lucidità superando la squadra capitolina con un gol per tempo, aggancia momentaneamente la Juve a quota 63 e torna da Roma con un morale a mille in vista dell'impegno che vale una stagione, la semifinale di Champions League contro il Milan. Quarto successo consecutivo che è per la squadra di Simone Inzaghi un capolavoro anche di freddezza e cinismo, con una grande abilità a sfruttare prima l'apertura geniale di Marcelo Brozovic col gol di Federico Dimarco, poi l'erroraccio della retroguardia avversaria che spalanca le porte del raddoppio a Romelu Lukaku. Gara di nervi, di lotta e di fatica, che i nerazzurri portano a casa mettendo un mattone bello grosso nel cammino per la Champions.

IL TABELLINO

ROMA-INTER 0-2

MARCATORI: 33' Dimarco, 74' Lukaku

ROMA: 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 4 Cristante, 3 Ibañez; 59 Zalewski (93' 58 Missori), 20 Camara (93' 76 Pisilli), 8 Matic (93' 68 Tahirovic), 52 Bove (72' 21 Dybala), 37 Spinazzola; 7 Pellegrini; 11 Belotti (75' 9 Abraham).

In panchina: 63 Boer, 99 Svilar, 6 Smalling, 14 Llorente, 18 Solbakken, 25 Wijnaldum, 60 Keramitsis, 62 Volpato, 82 Falasca, 92 El Shaarawy.

Allenatore: José Mourinho.

INTER: 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries (60' 12 Bellanova), 23 Barella (82' 5 Gagliardini), 77 Brozovic, 20 Calhanoglu (71' 22 Mkhitaryan), 32 Dimarco (71' 6 De Vrij); 90 Lukaku, 11 Correa (60' 10 Lautaro Martinez).



In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 9 Dzeko, 14 Asllani, 45 Carboni, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Maresca. Assistenti: Imperiale - Bresmes. Quarto ufficiale: Colombo. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Paganessi.

Note

Spettatori: 61.870

Ammoniti: Mancini (R), Pellegrini (R), Lautaro Martinez (I), Spinazzola (R), Gagliardini (I)

Corner: 12-5

Recupero: 1°T 5', 2°T 6'.

RIVIVI IL LIVE

97' - ED E' FINITAAAAA!!! L'INTER SUPERA LA ROMA 2-0 E VA AL TERZO POSTO IN CLASSIFICA INSIEME ALLA JUVE!!

96' - Tempo scaduto, ma Maresca fa proseguire per qualche secondo.

94' - Pellegrini prova a sorprendere Onana su punizione, ma la palla finisce sull'esterno della rete. Il camerunese era però pronto.

93' - Fallo di Mkhitaryan su Dybala. Ecco i cambi della Roma: Pisilli rileva Camara, Missori entra al posto di Zalewski e Matic viene rimpiazzato da Tahirovic.

92' - Nella Roma si preparano a entrare tre ragazzi della Primavera: Missori, Tahirovic e Pisilli.

90' - Duello Mkhitaryan-Zalewski, fallo dell'armeno e punizione pericolosa per la Roma. Saranno sei i minuti di recupero.

89' - Grande palla gol per la Roma con Matic che sfonda in area e appoggia in mezzo dove trova Camara. Il tiro del centrocampista è finito però in Curva Sud.

87' - Traversa di Lautaro! Il Toro controlla a ridosso dell'area, punta Matic e la piazza perfettamente, ma solo il montante nega il gol all'argentino.

84' - Ammonizione per Gagliardini che prende il pallone ma entra in modo scomposto su Pellegrini.

84' - Errore Darmian-Onana, corner regalato alla Roma.

82' - Arriva il momento di Gagliardini, che prende il posto di Barella.

82' - Brutto errore di Darmian che serve Zalewski. Il polacco appoggia a Dybala che calcia malissimo.

81' - Lautaro prova a saltare Zalewski che lo anticipa, Inzaghi non gradisce. Pronto a entrare Gagliardini.

79' - Brozovic va in assolo e calcia da appena fuori area, Rui Patricio blocca. Lukaku chiedeva il pallone e ha visto sconsolato il concludersi dell'azione.

77' - Altra ammonizione del match, questa volta per Spinazzola.

75' - Esce Belotti, entra Abraham nella Roma.

IL GOL DI LUKAKU: Errore incredibile della difesa giallorossa con un'incomprensione tra Cristante e Ibanez, la palla finisce a Lautaro che senza pensarci due volte appoggia a Lukaku che da solo fulmina Rui Patricio con una conclusione di potenza.

74' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!! ROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMEEEEEEEEEEEEEEEEEEELUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU LUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!

72' - Arriva il momento di Dybala, esce Bove.

71' - Intanto però i cambi li fa l'Inter: lasciano il campo Calhanoglu e Dimarco, in campo Mkhitaryan e De Vrij.

70' - Ultime indicazioni per Dybala e Abraham, Mourinho vuole giocarsela. Punizione per la Roma per fallo su Bove, palla buttata via.

69' - Brozovic prova a spazzare, ma liscia e regala un corner.

66' - Stavolta a terra c'è Bastoni a causa di un pestone di Camara, gioco nuovamente fermo.

65' - Fallo di Lautaro su Bove, Rui Patricio protesta e il Toro viene ammonito.

64' - Combinazione Brozovic-Dimarco, cross dell'autore del gol con Cristante che anticipa Lautaro e manda in corner.

62' - Altre storie tese tra Mancini e Barella, Maresca richiama ma il difensore giallorosso abbraccia, in maniera forse un po' forzata, il compagno di Nazionale.

60' - Arrivano i primi due cambi nell'Inter: dentro Bellanova e Lautaro Martinez, fuori Dumfries (spinto malamente da Belotti) e Correa.

58' - Belotti a terra, Darmian manda palla fuori. Proteste veementi di Pellegrini che viene ammonito.

57' - Onana tocca con la punta delle dita e nega il gol a Ibanez. Inter schiacciata nella propria area.

56' - Proteste di tutta la Roma per un mani di Darmian in area, Maresca concede corner. Il VAR conforta la decisione dell'arbitro.

55' - Roma che insiste, Matic punta l'area e calcia: palla toccata da Brozovic che finisce in corner.

54' - Azione insistita con ben tre cross della Roma, palla che però non viene sfruttata e finisce in fallo laterale.

52' - Strappo di Barella che chiuso vicino all'area trova Dimarco che azzarda il tiro dalla distanza trovando una deviazione in corner.

49' - Si scuote anche la Roma: tiro di Zalewski debole e ben controllato da Onana.

49' - Correa stavolta sbaglia tutto. Da posizione favorevole l'argentino tira fuori una ciabattata che non è né un tiro né un assist a Lukaku.

48' - Buona azione per l'Inter con Bastoni che si concede un tunnel a Camara poi serve Lukaku. Palla a Correa che calcia dalla distanza mandando fuori.

47' - Brozovic si prende qualche rischio, ma poi strappa il fallo a Matic.

-----

19.10 - Primo pallone del secondo tempo per la Roma: PARTITI!

19.08 - Le due squadre tornano in campo per l'inizio della ripresa.

19.04 - Problemi lievi per Dumfries, che comunque inizierà il secondo tempo. Nel frattempo, si scalda Bellanova.

18.59 - Puoi rileggere il commento del primo tempo CLICCANDO QUI!

-----

51' pt - Finisce qui un primo tempo alquanto elettrico: Inter avanti sulla Roma all'intervallo per 1-0

50' pt - Bove riesce ad allungare in area, Belotti è sulla traiettoria ma non arriva sul pallone.

49' pt - Come correttamente ipotizzato, si andrà avanti fino al 50esimo. Corner per la Roma.

48' pt - Pellegrini resta a terra dopo il contrasto con Calhanoglu, probabilmente il recupero sarà allungato.

47' pt - Calhanoglu porta via la palla a Pellegrini, palla a Brozovic che si infila tra due avversari ma viene fermato da Matic.

45' - Saranno addirittura quattro i minuti di recupero.

44' - Dumfries ispirato, combatte contro Spinazzola, gli leva la palla e innesca un contropiede. Sugli sviluppi, Barella rimane a terra dopo un contrasto ma Maresca lascia proseguire. Così come Darmian su Belotti, ma poi il nerazzurro manda fuori. Maresca che non sembra avere il polso della situazione...

44' - Lukaku sbraccia troppo su Cristante, Maresca fischia fallo.

43' - Fallo intelligente guadagnato da Dimarco, punizione per l'Inter.

40' - Camara riceve un bel pallone da Spinazzola, ma perde l'attimo per colpire e viene anticipato da Correa.

39' - Manita su Calhanoglu di Matic, Maresca fischia. Gara decisamente spezzettata.

38' - Gran punizione di Pellegrini che trova perfettamente Ibanez. Colpo di testa dello spagnolo che finisce alto.

37' - Fallo di Calhanoglu su Zalewski, mugugna l'Olimpico.

36' - Bastoni a terra, interviene lo staff medico interista. Il difensore ritrova poi il posto in campo.

IL GOL DI DIMARCO: Taglio bellissimo di Brozovic per Dumfries, che questa volta guadagna bene il fondo e mette in area dove Lukaku non arriva ma Dimarco sì. Tocco maligno dell'altro esterno, Cristante non riesce a togliere il pallone dalla porta.

33' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRR!!! FEEEEEEEEEEEEEEEDEEEEEEEEEEEEEEERIIIIIIIIIIIIIIIIIICOOOOOOOOOOOOOOOOOO DIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMAAAAAAAAAAAAAAAARCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

33' - Ancora possesso Inter nella propria area di rigore.

28' - Proprio Calhanoglu prova ancora da lontano, conclusione facile per Rui Patricio.

27' - Mancini viene ammonito per un fallo su Calhanoglu. Inizialmente Maresca aveva concesso vantaggio, ad azione finita ecco il giallo malgrado le proteste dei capitolini che ricordano all'arbitro il precedente fallo del turco su Camara.

26' - Calhanoglu prova il lancio per Dimarco, che però si era portato troppo in avanti e l'azione sfuma.

23' - Lukaku scappa via a Cristante, poi prova a mettere in mezzo per Barella che tocca ma subisce il recupero proprio di Cristante.

22' - Bastoni colpisce involontariamente al volto Zalewski, che si rialza dopo qualche istante.

20' - Colpo duro su Lukaku scaraventato a terra, il belga rimane a terra.

18' - Pellegrini! Pericolo per l'Inter su palla persa a metà campo, lancio per il capitano giallorosso che prima si trova il tiro ribattuto da Acerbi, ma la seconda chance su rimpallo viene alzata da Onana in corner.

17' - Dumfries parte molto bene sul lancio di Lukaku, poi prova a metterla in mezzo trovando un nuovo calcio d'angolo.

15' - Lampo Inter, conclusione di Brozovic deviata in corner dopo passaggio fortuito di Lukaku.

15' - Possesso palla difensivo un po' rischioso dell'Inter, Spinazzola per poco non ne approfitta.

12' - Camara va in anticipo su Calhanoglu, Maresca davanti ai due giocatori ravvisa fallo da parte del turco. La Roma chiede il giallo.

9' - Bravo Bove a farsi trovare libero sul cross da destra, Dumfries riesce a chiudere in tempo per appoggiare a Onana.

7' - Calhanoglu punta la porta e prova dalla distanza, ma finisce col colpire Lukaku.

6' - Fallo di Brozovic su Pellegrini, Maresca fischia e il croato protesta.

4' - Scontro Bove-Dumfries, Maresca fischia punizione per l'Inter col giallorosso intervenuto in ritardo.

3' - Roma molto spigliata, Spinazzola affonda sulla sinistra e mette in area dove Acerbi libera.

2' - Primo spunto della Roma, Pellegrini segue l'azione e calcia di piatto dopo assist da destra mandando fuori.

----

18.00 - Calcio d'inizio del match per l'Inter: PARTITI!

17.58 - Brozovic e Pellegrini davanti a Maresca per il sorteggio. Saluto di Mourinho a tutta la panchina nerazzurra.

17.57 - Roma e Inter entrano in campo per il pre-partita.

17.56 - Olimpico pieno in ogni ordine di posto, bello il colpo d'occhio

17.47 - Squadre rientrate negli spogliatoi, fra pochi minuti ci sarà il calcio d'inizio.

----

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!