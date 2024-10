58' - Fallo in attacco commesso dalla Stella Rossa: pestone ai danni di Topalovic, l'arbitro vede tutto e fischia.

56' - Non c'è due senza tre: altro calcio d'angolo per i nerazzurri. L'esito è sempre lo stesso: nulla di fatto.

55' - Secondo corner consecutivo per l'Inter, questa volta dalla bandierina opposta.

55' - Mosconi calcia da posizione defilata, all'interno dell'area di rigore ospite: Draškić si oppone mandando in corner.

54' - Ritmi bassi in questo avvio di ripresa. L'Inter non ha alcun interesse ad accelerare, la Stella Rossa non è in giornata.

53' - Rischia qualcosina Topalovic ai bordi della sua area di rigore. Intercetto di un giocatore della Stella Rossa, ma la palla si allunga tra le mani di Calligaris.

51' - Lavelli pizzicato in fuorigioco, si alza la bandierina dell'assistente.

50' - Segnali di vita dalla Stella Rossa con Šljivić, la cui conclusione viene fermata da Re Cecconi.

48' - Lavelli impegna Draškić su invito dalla sinistra di Cocchi: incornata non angolatissima, bravo comunque il portiere nel riflesso.

47' - L'Inter inizia da dove aveva finito, ovvero attaccando: Berenbruch fa tutto col mancino, si sistema il pallone e spara. Tiro respinto in corner.

46' - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Inter-Stella Rossa! Un cambio tra le fila ospiti: Djordevic al posto di Duric.

46' - Duplice fischio di Kadir Sağlam, finisce qui il primo tempo di Inter-Stella Rossa! Solo una squadra in campo nei primi 46', quella di Zanchetta: il parziale all'intervallo dice 3-0 per i padroni di casa per effetto dei gol di Topalovic (23'), Cocchi (34') e De Pieri (40').

45' - Calcio d'angolo in favore dell'Inter mentre viene assegnato 1' di recupero.

44' - Prova a scuotersi la Stella Rossa, ma con questi cross non si può andare lontano.

43' - Lavelli sbraccia troppo, l'arbitro segnala l'irregolarità incontrando la perplessità del nerazzurro.

40' - DE PIERI FA 3-0, QUESTA VOLTA E' QUELLA GIUSTA! Difesa della Stella Rossa affettata dal filtrante di Topalovic che manda a tu per tu col portiere De Pieri, freddo a infilare il pallone in rete.

38' - De Pieri sfiora il palo con il colpo di testa a correggere il cross dello scatenato Topalovic! Inter a un passo dal tris, Stella Rossa ferma.

36' - Dopo un avvio apparentemente promettente, la Stella Rossa ha perso il filo dopo il decimo minuto. Da quel momento lì, l'Inter ha preso in mano la partita concretizzando due delle diverse occasioni da gol create.

34' - SUPER GOL DI COCCHI, L'INTER SI PORTA SUL 2-0! Mosconi innesca meravigliosamente sulla corsa Cocchi, bravo ad arrivare fino in fondo sulla corsia destra prima di scaraventare con grande potenza il pallone alle spalle di Draškić.

32' - Mosconi a tanto così dal 2-0! Draškić salva con i piedi la zampata ravvicinata del numero 11 nerazzurro, che si era trovato il pallone tra i piedi dopo un rinvio difettoso del suo diretto marcatore.

31' - Topalovic va alla caccia della doppietta con un tiro ambizioso dai 25 metri: Duric respinge.

30' - Scocca la mezzora di gioco a Interello: il parziale dice Inter-Stella Rossa 1-0 per effetto del gol di Topalovic al 23'.

26' - Vantaggio meritato dell'Inter, che stava tenendo in apprensione la Stella Rossa da diversi minuti. Primo gol italiano di Topalovic, fino a qui particolarmente coinvolto.

25' - L'Inter non sfrutta il corner e subisce contropiede, sventato alla grande da Berenbruch.

23' - GOL DELL'INTER, HA SEGNATO TOPALOVIC! Dal lato corto dell'area serba, De Pieri salta Duric e mette in mezzo per il colpo di testa facile facile di Topalovic.

22' - Topalovic disegna uno schema dalla bandierina cercando con il cross il tiro al volo di Mosconi. La Stella Rossa respinge come può e, alla fine, si rifugia in fallo laterale.

21' - De Pieri anticipato sul più bello, nell'area piccola dei serbi. L'Inter deve accontentarsi del calcio d'angolo: 2-2 il conto dei corner,

20' - Calligaris e Lavelli non si intendono: il portiere va lungo, il centravanti viene incontro. L'Inter perde palla.

18' - Calligaris chiama il pallone e lo fa suo in uscita bassa sull'affondo di Sljivic, ben controllato da Maye.

16' - Altra conclusione dell'Inter murata dalla difesa avversaria. Questa volta è Lavelli che sbatte contro l'ostacolo.

15' - Buon momento dell'Inter adesso! Lavelli lavora un pallone spalle alla porta, c'è un flipper che favorisce il tiro di prima di Zanchetta. Deviato in corner da un giocatore in maglia biancorossa.

14' - Presunto tocco di mano in area di rigore di Maye, l'arbitro è vicino all'azione e fa ampi cenni che non c'è nulla. Sulla respinta arriva Gashtarov che calcia a lato.

13' - Inter vicina al gol! Cocchi pennella nel cuore dell'area per l'acrobazia di Lavelli: palla alta.

11' - Maye scorta il pallone oltre la linea di fondo proteggendolo dall'arrivo di Sremcevic.

10' - Scocca il decimo minuto a Interello, dove regna un equilibrio perfetto. Leggermente meglio la Stella Rossa fin qui, ma non si segnalano occasioni vere da gol sul taccuino.

9' - Cocchi vince un contrasto con caparbietà sulla fascia sinistra, poi però si intestardisce palla al piede e finisce per perdere il possesso.

8' - Cross velenoso di Šljivić, Calligaris nel traffico respinge come può ma in maniera efficace.

8' - Altro corner per la Stella Rossa: è il secondo in meno di otto minuti.

7' - Prima situazione interessante costruita dall'Inter dopo un'azione insistita: Berenbruch imbuca per Mosconi, il cui tiro fa poca strada, murato dalla difesa serba.

6' - Sale di intensità la Stella Rossa, che guadagna il primo corner della partita. Kostov batte male dalla bandierina, palla direttamente in fallo laterale.

5' - Altro pallone recuperato dagli ospiti, questa volta Milosavljević l'ha sradicato dai piedi di Lavelli, che era venuto basso a legare il gioco.

3' - Si fa vedere anche la Stella Rossa attaccando dalla destra: Cocchi ammortizza il cross calibrato in area agevolando la parata di Calligaris.

3' - L'Inter, con pazienza, costruisce l'azione dal basso. L'aggressività della Stella Rossa, però, interrompe il palleggio nerazzurro, con Zanchetta che si fa soffiare la sfera.

2' - De Pieri disegna una traiettoria a metà tra un tiro e un cross: palla tra i guantoni di Draskic.

1' - Lavelli fa rotolare il primo pallone della partita. Inter in maglia nerazzurra, classica divisa biancorossa per gli ospiti.

14.30 - Fischio d’inizio di Kadir Sağlam, comincia in questo momento Inter-Stella Rossa di Youth League!

14.28 - Le due squadre posano per una foto come da rituale Uefa con il vessillo 'footbALL'.

14.27 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

14.26 - Squadre in campo mentre a Interello risuona l'inno della Youth League.

13.40 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (4-3-3): Calligaris; Della Mora, Re Cecconi, Maye, Cocchi; Topalovic, Zanchetta, Berenbruch; De Pieri, Lavelli, Mosconi. A disposizione: Taho, Kangasniemi, Motta, Zarate, Venturini, Pinotti, Romano, Spinaccè, Tigani. Allenatore: Andrea Zanchetta.

STELLA ROSSA (4-3-3): Draskic; Stojkovic, Roganovic, Milosavljevic, Ilic; Kostov, Sljivic, Gashtarov, Jovanovic, Sremcevic, Duric. A disposizione: Bekonja, Ristovski, Djordevic, Rankovic, Ramadani, Markocevic, Damjanovic, Tegeltija, Bubanja. Allenatore: Nenad Milijas.

13.25 - Sull'altalena dei risultati da inizio stagione, l'Inter Primavera oggi va alla ricerca della continuità che fino a qui le è mancata tra campionato e Youth League. A quattro giorni dal successo esterno contro il Sassuolo che ha curato solo in parte le ferite per il derby perso, i ragazzi di Andrea Zanchetta ritornano a calcare il palcoscenico europeo per sfidare la Stella Rossa e dare seguito al prestigioso successo all'esordio sul campo del Manchester City. Dal 'Konami Youth Development Centre' di Milano, benvenuti a Inter-Stella Rossa, gara valida per la seconda giornata della versione light pomeridiana della Champions League.