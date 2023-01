65' - GOOOOL! PRIMO PALLONE TOCCATO E COLPO DI TESTA VINCENTE PER DI MAGGIO! Gran cross da sinistra di Iliev e ottimo inserimento per il centrocampista, al primo centro con la U19.

95' - INCREDIBILE PAREGGIO DI CISSE', CHE TROVA UN VARCO CENTRALE E BATTE BOTIS. Difesa nerazzurra totalmente fuori posizione, non c'è neanche il tempo per ricominciare: supplementari.

101' - CARBONI! Palla buona per il sinistroi dell'argentino che però spara altissimo e poi si accascia a terra per i crampi.

122' - Punizione dal limite per il Verona per fallo di mano di Di Maggio (ammonito).

55' - KAMATE! Il centrocampista ha un buon pallone in piena area ma impiega troppo tempo a calciare e il suo tiro viene deviato!

50' - ZUBEREK! Occasionissima per i nerazzurri con Carboni che pesca libero in area l'attaccante, che invece di tirare cerca Kamate dalla parte opposta con un passaggio troppo affrettato!

15.07 - Inizia il secondo tempo!

Spettacolo e gol nel primo tempo di Inter-Hellas Verona, ottavo di finale di Tim Cup Primavera. All'intervallo le due squadre sono ferme sul 3-3, tra scatti e rimonte, rigori e occasioni. I nerazzurri fuggono con le reti di Iliev e Stankovic, ma gli scaligeri non demordono e grazie alla doppietta di Cazzadori trovano il pareggio. I ragazzi di Chivu, piuttosto scossi, perdono compattezza e al termine di un'azione caotica concedono un rigore per fallo di Fontanarosa: Caia firma il sorpasso battendo Botis, subentrato a Caligaris. Le emozioni però non sono finite perché nel recupero Iliev si procura e trasfoirma un altro penalty, mandando le squadre a riposo in perfetta parità com'è giusto che sia.

48' - Si conclude un primo tempo pirotecnico, tra nerazzurri e gialloblu è momentaneamente 3-3.

47' - CARBONI! Il 10 nerazzurro si fa spazio e scaraventa un gran sinistro dalla distanza, pallone che si abbassa troppo tardi e va alto!

46' - GOOOOL! ILIEV LA METTE NELL'ANGOLINO. Boseggia intuisce e si tuffa alla sua destra ma il pallone è troppo preciso!

44' - Rigore per l'Inter! Zuberek spizza di testa per Iliev che arriva prima di Boseggia e viene travoilto dal portiere! Cartellino giallo per quest'ultimo.

41' - GOL DI CAIA DAL DISCHETTO. Sorpasso degli scaligeri, spiazzato Botis dagli undici metri.

40' - Ammonizione per Andersen che colpisce Patané al limite dell'area. Sulla punizione di Gomez dal limite il pallone colpisce la traversa, poi torna in campo e nel caos arriva un contatto falloso da parte di Fontanarosa che l'arbitro sanzione indicando il dischetto del rigore.

35' - GOL DEL VERONA, ANCORA CAZZADORI CHE DI TESTA BATTE BOTIS PER IL PAREGGIO. Bel cross da sinistra di Bernardi e stacco imperioso dell'attaccante.

31' - Neanche il tempo di effettuare il primo intervento e Calligaris deve abbandonare il campo: un duro colpo al naso rimediato in uscita lo costringe al forfait. Al suo posto Botis.

28' - BRAGANTINI! L'esterno del Verona si costruisce la conclusione sul primo palo e trova la deviazione in corner di Calligaris!

27' - CAIA! Il centrocampista arma il sinistro da fuori area ma lo manda alle stelle!

26' - Secoinda ammonizione del match: Calabresi duro alle spalle di Zuberek, Scarpa non perdona.

21' - GOL DEL VERONA CON CAZZADORI, PESCATO BENISSIMO IN AREA DA CAIA. Ottimo filtrante del centrocampista che trova libero il compagno a tu per tu con Calligaris.

19' - GOOOOL! FIONDATA DALLA DISTANZA DI STANKOVIC E RADDOPPIO! Come suo padre, il giovane centrocampista colpisce da fuori area con un destro potente che piega le mani di Boseggia!

18' - Cartellino giallo per Valentin Carboni, accusato dall'arbitro di aver simulato un contatto con Ebengue in area scaligera.

12' - ZUBEREK! Grande giocata in area dell'attaccante che con finta e contro finta manda in tilt Ebengue ma spedisce il diagonale a lato di pochissimo!

8' - GOOOL! ILIEV DI TESTA SCAVALCA IL PORTIERE CON UN PALLONETTO! Bel cross da destra di Andersen e la punta bulgara anticipa l'avversario e manda dolcemente il pallone a finire la corsa nell'angolino opposto!

5' - Ancora Iliev per Zuberek che stavolta cade a terra in piena area e protesta, ma l'arbitro Scarpa fa proseguire.

5' - Iliev cerca Zuberek in area ma l'attaccante non controlla e favorisce l'uscita di Boseggia.

14.03 - Primo pallone per gli scaligeri, via al match!

14.00 - Le squadre entrano in campo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER: 21 Calligaris; 27 Dervishi, 3 Fontanarosa, 31 Di Pentima, 33 Pelamatti; 24 Andersen, 4 Stankovic, 14 Kamate; 10 Carboni, 9 Zuberek, 11 Iliev. A disposizione: 1 Botis, 41 Tommasi, 6 Guercio, 7 Martini, 13 Stabile, 15 Bonavita, 16 Di Maggio, 22 Curatolo, 23 Esposito, 25 Biral, 30 Owusu. Allenatore: Cristian Chivu.

HELLAS: 74 Boseggia; 5 El Wafi, 6 Calabrese, 7 Patane, 9 Caia, 12 Bernardi, 14 Riahi, 19 Gomez, 22 Cazzadori, 28 Ebengue, 30 Bragantini. A disposizione: 1 Ravasio, 75 Marchetti, 2 Signorini, 3 Piantedosi, 8 Schirone, 11 Larsen, 16 Matyjewicz, 23 Verzini, 25 De Franceschi, 27 Agbonifo, 77 Furini, 80 Cisse, 91 Dentale, Nwanege. Allenatore: Paolo Sammarco.

Arbitro: Eugenio Scarpa. Assistenti: Ayoub El Filali – Diego Peloso