12.25 - Dopo sette risultati utili consecutivi in campionato, l'Inter ha frenato la sua corsa nelle ultime due uscite: prima del sopracitato 2-2 con la Roma, era arrivato il ko di Zingonia con l'Atalanta. I nerazzurrini attualmente sono decimi in graduatoria, a quota 33 punti, frutto di 8 successi 9 pareggi e 7 sconfitte.

12 .30 - Viaggia più veloce la squadra di Bigica, settima grazie ai 39 punti racimolati in 24 giornate. I neroverdi non perdono dal 15 febbraio, quando caddero rovinosamente 4-0 sotto i colpi del Verona. Poi 2 bottini pieni (vs Cesena e Samp) e 3 'x' (Napoli, Fiorentina e Udinese).

12.40 - Ancora 20 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Sassuolo-Inter Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

12.20 - Senza gli indisponibili Fontanarosa, Guercio, Calligaris, Stante e Zuberek, oltre a Zanotti e Carboni convocati in prima squadra, Chivu va sul sicuro schierando i tridenti più collaudati a centrocampo e in attacco: Akinsanmiro-Stankovic-Kamate è la cerniera in mezzo, Esposito guiderà le azioni offensive supportato da Owusu e Iliev. In difesa l'unico superstite rispetto alla gara prima della sosta è Stabile: con lui Kassama, ai loro lat Nezirevic e Pozzi. Botis, ovviamente, si sistema tra i pali.

12.18 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

SASSUOLO (4-3-2-1): 16 Zacchi; 2 Loeffen, 22 Miranda, 28 Cannavaro, 3 Pieragnolo; 8 Kumi, 4 Casolari, 6 Abubakar; 80 Bruno, 10 D'Andrea; 9 Russo. A disposizione: 30 Rosa, 69 Scacchetti, 7 Leone, 11 Baldari, 26 Ryan, 27 Mandrelli, 29 Martini, 31 Pumo, 45 Zaknic, 92 Gori. Allenatore: Emiliano Bigica.

INTER (4-3-3): 1 Botis; 26 Nezirevic, 15 Kassama, 13 Stabile, 38 Pozzi; 45 Akinsanmiro, 4 Stankovic, 14 Kamate; 30 Owusu, 23 Esposito, 11 Iliev. A disposizione: 12 Bonardi, 41 Tommasi, 5 Matjaz, 7 Martini, 8 Grygar, 16 Di Maggio, 18 Sarr, 22 Curatolo, 24 Andersen, 25 Biral, 27 Dervishi, 31 Di Pentima, 33 Pelamatti, 35 Zefi. Allenatore: Cristian Chivu.

12.15 - Dove eravamo rimasti? Ah sì, al gol di Niccolò Pisilli in pieno recupero a rovinare i piani dell'Inter Primavera che già pregustava il colpaccio contro la Roma. Una beffa che i campioni d'Italia devono usare oggi come motivazione massima per ripartire forte dopo la sosta andando a prendersi i tre punti sul campo del Sassuolo, uno dei quattro avversari tra i nerazzurrini e la zona playoff. Il sesto posto dista sei punti, ma il tempo per rimontare è sempre meno. Dallo stadio 'Ricci' di Sassuolo, benvenuti a Sassuolo-Inter Primavera (kick-off ore 13).