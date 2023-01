6' - SAMP IN VANTAGGIO, HA SEGNATO MALAGRIDA! Dagli sviluppi del prim corner della partita, la difesa nerazzurra si fa trovare impreparata, colpita da Malgrida che ha avuto gioco facile nel depositare in rete di testa il pallone appostato tutto solo sul secondo palo.

15' - RADDOPPIO DELLA SAMP, GOL DI MONTEVAGO! Nerazzurri non pervenuti nei primi 15', qui ci pensa il numero nove blucerchiato a colpirli per la seconda volta correggendo di testa un cross prezioso di Malagrida.

17' - Cambio forzato per Tufano: finisce in anticipo la partita di Lötjönen, infortunato, comincia quella di Peretti.

21' - Altra chance per la Samp! Pallone in verticale per Ivanovic che, a tu per tu con Botis, prova a dribblarlo senza riuscirci. Poi c'è un contatto con Nezirevic sullo slancio che non può valere un rigore.

22' - Migliardi conclude debolmente verso Botis. La Samp non smette di attaccare, anzi: qui riesce a portare al tiro il numero tre, ma senza far male.

26' - NON C'E' RIGORE SU ZUBEREK! L'Inter trova finalmente il modo di preoccupare la Samp: cross dalla sinistra. c'è Owusu tutto solo in area che anziché tirare preferisce appoggiare verso il polacco, che non trova la coordinazione forse perché toccato da un difendente. L'arbitro è lì vicino a fa segno che si può proseguire.

34' - Nezirevic si avventura palla al piede verso l'interno del campo. Montevago lo segue come un'ombra ma finisce per commettere fallo.

35' - Martini non sa che fare della palla, alla fine è costretto a lanciarla lunga per fuggire al pressing dell'avversario. E' la fotografia dei primi 35' dell'Inter.

5' - PRIMO PERICOLO PER L'INTER! Palla recuperata sulla destra da Porcu, che arriva sul fondo e mette a rimorchio per Montevago, il cui tiro a colpo sicuro viene sporcato in corner.

5' - Imposta l'Inter con i suoi centrali difensivi: Fontanarosa cerca la verticale per Pelamatti, anticipato nel gioco aereo.

4' - Vento a Bogliasco, un fattore di cui tenere certamente conto.

3' - Doppio rimpallo che sembra favorire la Samp ai bordi dell'area nerazzurra, Di Pentima risolve tutto spazzando in tribuna.

1' - L'Inter Primavera, che oggi veste la maglia bianca con la stampa del planisfero in colore light acqua, muove il primo pallone del match. La Samp nei classico blucerchiato.

13.59 - Fischio d'inizio, comincia in questo momento Samp-Inter Primavera!

13.58 - C'è Dejan Stankovic a vedere Samp-Inter.

13.58 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

13.57 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo 'Tre campanili' di Bogliasco preceduti dalla terna arbitrale.

13.50 - La direzione del match è stata affidata a Michele Giordano di Novara, assistito da Fabio Mattia Festa (Avellino) e Ferdinando Pizzoni (Frattamaggiore).

13.45 - La Samp sarà avversaria dell'Inter anche ai quati di finale di Coppa Italia: si giocherà il prossimo 22 febbraio, alle 14.15, al Konami Training Centre di Milano.

13.40 - Ancora 20 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Samp-Inter Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

13.35 - Come detto nell'introduzione, l'Inter si giocherà il primo trofeo stagionale a metà della prossima settimana: mercoledì 25, all'U-Power Stadium di Monza, infatti, i campioni d'Italia se la vedranno con la Fiorentina, detentrice della Coppa Italia.

13.30 - La Samp, reduce dal ko in casa del Torino, ora naviga in cattive acque in clasdsifica, al terzultimo posto, il primo che condanna ai playout. Eppure il nuovo anno era cominciato bene, con il 4-2 contro il fanalino di coda Cesena e la conquista del quarto di finale di Coppa Italia dopo un pirotecnico 4-3 rifilato al Monza.

13.25 - L'Inter è stata capace di declinare solo il verbo vincere nel 2023, prima battendo l'Empoli 2-1 con i gol di Esposito e Owusu, poi imponendosi ai supplementari 5-4 col Verona prima di aver ragione del Milan domenica scorsa. Nell'anno vecchio, l'Under 19 era riuscita a sbloccarsi nel torneo il 22 ottobre grazie al primo successo conquistato a spese della Fiorentina. Dopodiché erano arrivati due pareggi consecutivi (a Vinovo con la Juve dopo aver fermato il Frosinone sul 2-2 in 10 vs 11) e un successo nell'ultima gara prima della sosta contro l'Udinese. In totale, quindi, sono sei i risultati utili consecutivi in campionato.

13.19 - Spicca il nome di Nezirevic nell'11 titolare scelto da Chivu: il terzino destro classe 2004, appena arrivato dal Motala AIF, fa il suo esordio nella linea difensiva a quattro completata dai soliti Di Pentima, Fontanarosa e Pelamatti. A centrocampo la novità è Stankovic, che dà riposo a Grygar andando a comporre il trio con i confermatissimi Kamate e Martini. In avanti torna dal 1' Zuberek, ai cui lati si sistemano Owusu, match winner contro il Milan, e il capocannoniere Iliev.

13.15 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

SAMPDORIA: 1 Tantalocchi; 16 Miettinen, 41 Arttu, 34 Aquino; 14 Porcu, 40 Uberti, 5 Cecchini, 3 Migliardi; 10 Malagrida; 29 Ivanovic, 9 Montevago. A disposizione: 22 Zorzi, 33 Scardigno, 4 Conti, 6 Pellizzaro, 7 Pozzato, 17 Polli, 21 Ntanda, 23 Straccio, 30 Leonardi, 38 Savio, 42 Peretti. Allenatore: Felice Tufano.

INTER: 1 Botis; 26 Nezirevic, 3 Fontanarosa, 31 Di Pentima, 33 Pelamatti; 7 Martini, 4 Stankovic, 14 Kamate; 30 Owusu, 9 Zuberek, 11 Iliev. A disposizione: 21, Calligaris, 41 Tommasi, 6 Guercio, 8 Grygar, 13 Stabile, 15 Bonavita, 16 Di Maggio, 18 Sarr, 23 Esposito, 24 Andersen, 25 Biral, 27 Dervishi, 28 Stante. Allenatore: Cristian Chivu.

13.10 - Dopo il successo nel derby di Milano e prima della Supercoppa italiana, l'Inter Primavera anticipa il suo impegno di campionato con la Sampdoria, a cui chiede strada per arrampicarsi sempre più in alto in classifica. L'undicesimo posto non può bastare ai campioni d'Italia in carica, che oggi vogliono proseguire il trend positivo a cavallo del vecchio e nuovo anno che dura da sei partite nel torneo. Dal 'Tre campanili' di Bogliasco, benvenuti a Samp-Inter Primavera, 15esima partita del campionato Under 19. Il kick-off è fissato per le 14.