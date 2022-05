14.09 - Fiorentina in vantaggio al 'Tre Fontane': Capasso colpisce la Roma al 9'. Brutta notizia per la Samp, ora fuori dalla zona playoff.

28' - Silvestro commette fallo in attacco nel tentativo di sfondare sulla corsia sinistra. Poco o nulla da segnalare, Inter e Samp si fanno bastare lo 0-0 prezioso per entrambe.

30' - Jurgens non riesce a raggiungere il pallone per infiammare la ripartenza interista. Posesso palla delal Samp, che poi verticalizza improvvisamente verso l'area nerazzurra, dove sistema tutto Fontanarosa con una bella chiusura.

31' - Moretti, in scivolata, mura il tiro di Di Stefano da fuori area diretto verso la porta. Poi è lo stesso blucerchiato a procurarsi un calcio di punizione interessante per i suoi sul prosieguo dell'azione.

3' - Impreciso il lungolinea di Silvestro, Jurgens non può arrivarci. Si riparte con una rimessa laterale per la Samp.

1' - L'Inter oggi indossa la maglia bianca da trasferta, la Samp veste nel classico blucerchiato.

14.00 - Fischio d'inizio a Bogliasco, comincia in questo momento Samp-Inter Primavera!

13.59 - Primi verdetti dagli altri campi: Milan e Lecce salvi, Genoa e Napoli condannati al playout. Già retrocesse Spal e Pescara.

13.55 - La direzione arbitrale del match è stata affidata a Gabriele Scatena della sezione di Avezzano, i suoi assistenti sono Giorgio Lazzaroni di Udine e Marco Matteo Barberis di Collegno.

13.50 - Nel match d'andata, giocato lo scorso 4 febbraio, l'Inter Primavera fu ribaltata clamorosamente dalla Samp da 0-2 a 3-2. Jurgens e Iliev illusero Chivu nei primi venti minuti, poi arrivò la rimonta prepotente dei liguri firmata da Pozzato, Montevago e Yepes

13.45 - Ancora 15 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Samp-Inter Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

13.40 - Se la classifica rimanesse cristallizzata così anche dopo le ultime partite, l'Inter, seconda testa di serie, aspetterebbe in semifinale la vincente di Cagliari-Samp, ai playoff come terza e sesta forza del torneo.

13.35 - L'ambizione dei nerazzurrini di concludere la stagione regolare da secondi della classe si scontra con quella della squadra di Tufano a cui serve una vittoria per essere certa dei playoff senza dover sbirciare il risultato di Roma-Fiorentina. "Ogni anno è diverso, ci troviamo a giocarci tutto contro l’Inter per merito nostro. Non dobbiamo fermarci, dobbiamo dare il massimo per i nostri obiettivi. Può sembrare un’impresa ma ci dobbiamo credere al cento per cento", ha dichiarato Alfonso Sepe, centrale dei doriani, a proposito del match di oggi.

13.30 - Buono stato di forma anche per i blucerchiati, imbattuti dallo scorso 13 aprile: dopo il 4-0 pesante contro la capolista Roma, sono arrivati tre successi (4-1 vs Milan, 1-0 vs Lecce, 2-1 vs Fiorentina) e due pareggi (3-3 col Sassuolo e 4-4 vs Verona). in cinque uscite.

13.25 - Il 2-2 maturato lunedì a Interello nel derby contro il Milan è stato il 14esimo risultato utile consecutivo ottenuto dall'Inter dallo scorso 16 febbraio in poi. Inutile aggiungere che il 15esimo sarebbe il più importante e vorrebbe trovarsi a sole due partite dalla vittoria dello scudetto.

13.20 - La sfida a distanza per Chivu, come detto, è col Cagliari che non ha fatto mistero di cullare ancora il sogno di strappare il biglietto per le semifinali scudetto senza passare dal playoff: "Dobbiamo inseguire il secondo posto fino alla fine, questo gruppo lo merita e sino all'ultimo ci proverà, anche perché la giornata conclusiva presenta degli scontri diretti decisivi ed entusiasmanti", le parole di Bernardo Mereu, responsabile del Settore giovanile dei sardi, dopo il 2-0 sulla Juve.

13.15 - Rovida torna a difendere i pali della porta nerazzurra, protetto dalla linea a quattro composta da Dervishi, Moretti, Fontanarosa e Silvestro. In mezzo, spazio ai tre centrocampisti più affidabili: Fabbian, Sangalli e Casadei; Jurgens è il riferimento offensivo, con Valentin Carboni e Peschetola a sostegno.

13.10 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

SAMPDORIA: 32 Saio; 2 Villa, 3 Migliardi, 6 Bonfanti, 7 Somma, 8 Paoletti, 9 Montevago, 10 Di Stefano, 11 Malagrida, 16 Bontempi, 21 Yepes.

A disposizione: 22 Tantalocchi, 36 Zorzi, 4 Aquino, 5 Samotti, 15 Pozzato, 17 Sepe, 18 Dolcini, 24 Polli, 25 Chilafi, 29 Bianchi, 31 Porcu, 41 Bonavita

Allenatore: Marcello Cottafava.

INTER: 1 Rovida; 27 Dervishi, 23 Moretti, 15 Fontanarosa, 19 Silvestro; 8 Casadei, 4 Sangalli (C), 14 Fabbian; 7 Peschetola, 38 Carboni V.; 9 Jurgens

A disposizione: 12 Basti, 21 Botis, 5 Hoti, 10 Iliev, 18 Nunziatini, 22 Abiuso, 25 Grygar, 29 Pelamatti, 30 Owusu, 35 Zuberek.

Allenatore: Cristian Chivu.

13.07 - Un punto per conquistarsi il diritto di giocare la semifinale scudetto Primavera 2021-22. L'Inter di Cristian Chivu oggi ha bisogno di un pareggio con la Sampdoria nell'ultima di regular season per non dover far calcoli in chiave secondo posto, creando la distanza di sicurezza tra sé e il Cagliari, oggi impegnato a Empoli con il peso del -2 in classifica e gli scontri diretti a sfavore. Dal 'Tre 3 Campanili' di Bogliasco, benvenuti a Samp-Inter Primavera, gara valida per la 34esima giornata del torneo Under 19. Il kick-off è fissato per le ore 14, in contemporanea con le altre squadre coinvolte in zona playoff.