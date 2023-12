62' - Monza un po' in riserva, Lupi chiama la prima sostituzione: finisce la partita di Dell'Acqua, inizia quella di Arpino.

61' - Spinaccè maltrattato a centrocampo: arriva il fischio dell'arbitro contro il Monza.

60' - Di Maggio non riesce a tenere in campo il pallone. Si riparte con la rimessa da fondo campo di Mazza.

59' - L'Inter, che ora può contare su tre elementi freschi, deve alzare i giri del motore.

58' - Dell'Acqua sferra un'ancata dolorosa ad Akinsanmiro, che finisce fuori dal campo, nella zona delle panchine.

57' - Triplo cambio per Chivu: Quieto, Di Maggio e Spinaccè prendono il posto di De Pieri, Berenbruch e Zuberek.

57' - Corner buttato nel cestino dall'Inter: Cocchi crossa direttamente sul fondo.

56' - Nezirevic centra Capolupo con un tiro in corsa da fuori area. L'Inter torna a battere dalla bandierina.

55' - Sarr trattiene la maglia di Bagnaschi nell'area monzese: l'arbitro fischia giustamente fallo in attacco.

52' - Cancia di manica larghissima: Capolupo colpisce alle spalle De Pieri, l'arbitro lascia correre. Poi Zuberek si 'vendica' con una scivolata ruvida andandosi a prendere il giallo. Si scaldano gli animi in campo.

50' - Il Monza prova a prendere fiducia tramite il palleggio. Sarr si sacrifica e cattura palla, facendo ammonire Dall'Acqua con uno scatto bruciante.

48' - Capolupo e De Pieri si trattengono a vicenda: per l'arbitro ha cominciato prima il nerazzurro.

46' - L'Inter parte col piede sull'acceleratore. Zuberek, da buona posizione in area, struscia il pallone di testa. La sfera finisce sul piede di De Pieri che non ha angolo per ribattere a rete.

12.04 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Monza-Inter Primavera!

-------

11.50 - Aleggia ancora lo spettro dell'1-1 sull'Inter Primavera, che va negli spogliatoi dopo essere stata riacciuffata dal Monza otto minuti più tardi del tiro vincente soccato dalla distanza da Stankovic al 27'. Poi il forfait di Matjaz, perno della difesa, che ha fatto saltare qualche meccanismo là dietro, puntualmente evidenziato dai padroni di casa: al 35', cross senza pretese di Capolupo che spiove in area, Cocchi sbaglia l'intervento e spalanca la porta ad Antunovic, pronto a scartare il regalo davanti a Raimondi che fino a quel momento aveva tenuto le braccia incrociate. Ora 45' più recupero per evitare il quarto pari di fila in campionato per i ragazzi di Chivu.

47' - Duplice fischio di Matteo Canci, finisce qui il primo tempo Monza-Inter Primavera! Squadre negli spogliatoi sul parziale di 1-1: Stankovic illude, Antunovic riporta tutto in equilibrio. Parità dopo i primi 47'.

47' - Akinsanmiro spara dai 25 metri: tiro centrale Mazza se la cava in due tempi.

45' - Assegnati 2' di recupero.

44' - L'Inter vuole chiudere in attacco il primo tempo, ma Zuberek è troppo soft nella protezione del pallone spalle alla porta. Il polacco, dopo un avvio promettente, si è perso via via con i minuti. Al pari di Sarr e di De Pieri, che pure dalla sua ha creato l'unica occasione dell'Inter.

42' - Brugarello vince il corpo a corpo con Zuberek ai bordi della propria area. Per l'arbitro senza commettere irregolarità.

41' - Gestisce il pallone l'Inter, ma in maniera prevedibile. Chivu sottolinea dalla panchina: "Siamo lenti".

38' - Il Monza è tornato a sorpresa in partita e ora crede anche alla possibilità del sorpasso.

35' - ANTUNOVIC TROVA IL PARI DAL NULLA, MONZA-INTER 1-1! Non c'erano le avvisaglie, ma l'Inter gestisce malissimo un cross senza pretese di Capolupo che spiove in area sulla testa di Cocchi. Il pallone rimane a disposizione di Antunovic che non si fa pregare e batte Raimondi alla prima occasione utile.

32' - Zuberek abbattuto a centrocampo da Kassama con un calcio sul ginocchio. L'arbitro inspiegabilmente non fischia.

32' - Raimondi praticamente inoperoso, il Monza deve fare qualcosa di più per ambire al pari.

30' - Scocca la mezzora a Monzello: da 3' l'Inter, senza strafare, si trova in vantaggio di un gol grazie a Stankovic.

28' - Matjaz alza bandiera bianca, Chivu corre subito ai ripari: dentro Alexiou.

27' - LA SBLOCCA STANKOVIC, INTER IN VANTAGGIO! Al secondo tentativo della partita, i nerazzurri sfondano il muro brianzolo: l'azione si sviluppa sulla sinistra grazie a Cocchi, caparbio nel recuperare il pallone, subentra Berenbruch per metterlo a rimorchio per la conclusione vincente da fuori del figlio d'arte. Il tiro si insacca all'angolino dopo una deviazione decisiva di un difendente brianzolo che mette fuori causa Mazza.

26' - Matjaz, in netto anticipo, scorta l'uscita del pallone oltre la linea di fondo.

23' - Antunovic, accerchiato da tre interisti, fa il massimo tenendosi stretta la rimessa laterale in zona offensiva.

22' - Sarr deraglia contro Bagnaschi: fallo in attacco dell'Inter.

21' - Matjaz rientra in campo stringendo i denti, ristabilita la parità numerica.

20' - Matjaz lascia momentaneamente il campo visibilmente claudicante.

18' - Lupinetti sbaglia in maniera grossolana lo stop che gli avrebbe permesso di andare al tiro dal limite dell'area. Poi finisce per travolgere con una scivolata Matjaz, ora a terra molto dolorante. Arriva in campo lo staff medico.

17' - Nezirevic non riesce a sfondare sulla sinistra, il Monza porta il raddoppio e poi spazza via la minaccia con Colombo.

16' - Zuberek va a prendersi un calcio di punizione a centrocampo. Buon lavoro fin qui spalle alla porta del polacco, che si sta dividendo bene il compito con Sarr.

15' - Cocchi non riesce a spezzare il raddoppio sulla sinistra, recupera palla il Monza. Ma solo per qualche secondo, l'Inter torna in possesso della sfera.

13' - Una sola occasione importante in 13', quella capitata sul piede di De Pieri al 5'.

10' - Difesa del Monza altissima, ne approfitta l'Inter affondando il colpo con Zuberek. Alla fine è provvidenziale il ritorno difensivo di Brugarello.

9' - Fallo in attacco di Lupinetti su Nezirevic: nulla di fatto sul corner dei padroni di casa.

9' - Il Monza prova a mettere la testa fuori dal sacco: corner conquistato e chance potenziale.

8' - Mazza deve lasciare ancora la porta, questa volta per anticipare lo scatto di Sarr.

7' - Brugarello non ha i cavalli nel motore per tenere Sarr in velocità e lo ferma con una trattenuta che avrebbe meritato il cartellino giallo.

5' - DE PIERI VICINO AL GOL LAMPO! Bell'inserimento dell'esordiente classe 2006, bravo a scattare oltre la linea difensiva del Monza e a presentarsi davanti a Mazza, che gli chiude la porta in faccia parando col ginocchio.

4' - Matjaz spara lontano un pallone scomodo che Nezirevic gli aveva recapitato in area.

2' - Berenbruch non arriva per poco sul pallone dopo un bello sviluppo di gioco dell'Inter.

1' - Il Monza, oggi in completo biancorosso, dà il primo giro al pallone del match. L’Inter veste il classico nerazzurro.

11.01 - Fischio d’inizio di Matteo Canci, comincia in questo momento Monza-Inter Primavera!

11.00 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

10.59 - C'è la nebbia ad accogliere i giocatori all'ingresso in campo del centro sportivo ‘Luigi Berlusconi’ di Monza.

10.57 - Dirige l'incontro l’arbitro Matteo Canci della sezione di Carrara, gli assistenti sono Simone Piazzini (Prato) e Filippo Pignatelli (Viareggio).

10.55 - Ancora 5 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Monza-Inter Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

10.50 - C'è una sorpresa nell'11 titolare da opporre al Monza scelto da Chivu: in attacco spazio al 2006 De Pieri, al suo esordio dal 1' con l'Under 19. Per il resto scelte di formazione prevedibili, anche pensando alla sfida europea di martedì: conferma per Nezirevic sulla destra, Matjaz dà il cambio a Stante nel cuore della difesa facendo coppia con Guercio, mentre sull'altra fascia torna Cocchi. A centrocampo riecco Stankovic a comandare le operazioni, ai cui lati agiranno Akinsanmiro, non utilizzabile in Coppa, e Berenbruch. In avanti largo a Zuberek.

10.45 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

MONZA (4-4-2): 1 Mazza; 2 Bagnaschi, 15 Kassama, 28 Brugarello, 32 Capolupo; 25 Zoppi, 6 Colombo, 8 Lupinetti, 7 Dell'Acqua; 10 Marras, 22 Antunovic. A disposizione: 29 Ciardi, 12 Ravelli, 13 Cattaneo, 14 Berretta, 17 Arpino, 18 Martins, 19 Fernandes, 24 Zini, 27 Nenè, 30 Graziano, 37 Cagia. Allenatore: Alessandro Lupi.

INTER (4-3-3): 21 Raimondi; 2 Nezirevic, 16 Guercio, 19 Matjaz, 3 Cocchi; 44 Akinsanmiro, 4 Stankovic, 14 Berenbruch; 30 De Pieri, 18 Zuberek, 9 Sarr. A disposizione: 12 Tommasi, 5 Bovo, 8 Di Maggio, 11 Quieto, 13 Motta, 15 Stante, 22 Spinaccè, 24 Ricordi, 28 Mazzola, 29 Diallo, 33 Alexiou. Allenatore: Cristian Chivu.

10.38 - Per arrivare con la mente sgombra da pensieri negativi al dentro e fuori con la Real Sociedad in Youth League di martedì prossima, l’Inter Primavera stamattina deve fare il suo dovere in campionato contro il Monza, con l’obiettivo di restare al primo posto in solitaria in classifica, magari aumentando il distacco dalle più dirette inseguitrici che scalpitano a -1 (Lazio e Sassuolo) e a -3 (Milan). Impresa non così scontata, se si guarda il recente score dei ragazzi di Chivu, mai in grado di andare oltre l’1-1 per tre volte di fila. Dal centro sportivo 'Luigi Berlusconi' del Monza, benvenuti a Monza-Inter Primavera, gara valida per la 13esima giornata (kick-off ore 11).