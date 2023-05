6' - Kamate si aggrappa a Stalmach a centrocampo: si riparte con un calcio di punizione in favore del Milan.

5' - Milan più aggressivo in questi primi minuti, buon approccio dei ragazzi di Abate.

4' - Eletu scodella un pallone sul secondo palo, apparentemente innocuo, ma Botis non si fida della presa e smanaccia in corner.

3' - Il primo tentativo è del Milan. Debole la conclusione di Cuenca, Botis accompagna con lo sguardo la palla che varca la linea di fondo.

1' - E' il Milan Primavera, oggi con la tradizionale maglia rossonera, a dare il primo giro al pallone del match. L'Inter veste la seconda maglia da trasferta.

19.00 - Fischio d'inizio al Vismara, comincia in questo momento Milan-Inter Primavera!

18.58 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

18.57 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo del 'Puma House of Football' centro Vismara di Milano preceduti dalla terna arbitrale.

18.55 - Dirige l'incontro l'arbitro Niccolò Turrini di Firenze, che avrà l'assistenza di Maicol Ferrari (Rovereto) e Andrea Torresan (Bassano del Grappa).

18.53 - Non riesce il colpaccio alla Samp, riacciuffata sul 2-2 dal Torino nel recupero, su rigore: i blucerchiati falliscono il sorpasso all'Inter.

18.50 - La Lega Serie A ha ufficializzato il programma del prossimo turno, infrasettimanale per l'occasione: l'Inter ospiterà la Samp mercoledì 17, alle ore 18.

18.45 - L'Inter ha a disposizione quattro giornate prima della fine della regular season per entrare in zona playoff: al momento, i campioni d'Italia sono ottavi a -2 dal sesto posto occupato dalla Juventus. Un gradino sotto c'è il Frosinone, ma con gli stessi punti.

18.40 - Ancora 20 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Milan-Inter Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

18.35 - Serie di risultati utili consecutivi nel torneo anche per i rossoneri, reduci dal pari ottenuto nei minuti finali col Napoli dopo aver conquistato tre successi in fila (Torino, Lecce e Atalanta). In mezzo anche la dolorsa eliminazione dalla Youth League, in semifinale, per mano dell'Hajduk Spalato.

18.30 - Sul campo del Milan, 12esimo in classifica a quota 40 punti, l'Inter vuole scattare al sesto posto, l'ultimo che regala un pass per i playoff, andando alla caccia della quinta vittoria consecutiva in campionato dopo aver superato Frosinone, Juve, Udinese ed Empoli.

18.25 - Classico 4-3-3 per Abate, praticamente a specchio rispetto ai cugini: Cuenca e Traoré ai lati dell'unica punta El Hilali in attacco. In mezzo Stalmach-Eletu-Zeroli, in difesa davanti a Vasquez linea a quattro composta da Casali, Coubis, Nsiala e Bozzolan.

18.20 - Senza Valentin Carboni (al Mondiale Under 20) e Mattia Zanotti, che deve scontare l'ultima giornata di squalifica, Chivu deve rinunciare anche a Matjaz (infortunato) e Akinsanmiro (turno di stop): al posto di questi ultimi due, il tecnico sceglie Stabile e Martini. In attacco tocca a Curatolo completare il tridente assieme a Owusu ed Esposito, confermatissimi.

18.15 - FORMAZIONI UFFICIALI:

MILAN: Vasquez: Casali, Coubis, Nsiala, Bozzolan; Stalmach, Eletu, Zeroli; Cuenca, El Hilali, Traore. A disposizione: Bartoccioni, Nava, Simic, Alesi, Gala, Foglio, Andrews, Malaspina, Sia, Paloschi, Longhi Bartesaghi. Allenatore: Ignazio Abate.

INTER: Botis; Dervishi, Kassama, Stabile, Fontanarosa; Martini, Stankovic, Kamate; Curatolo, Esposito, Owusu. A disposizione: Zamarian, Tommasi, Grygar, Di Maggio, Sarr, Andersen, Biral, Nezirevic, Stante, Di Pentima, Pelamatti, Berenbruch, Pozzi. Allenatore: Cristian Chivu.

18.10 - Le sette giornate di Milano, città sospesa da mercoledì scorso fino a martedì prossimo tra i due euroderby di Champions League, propone in cartellone la stracittadina anche nel campionato Primavera. Stasera non c'è in palio la finale di Champions, ma più modestamente un posticino ai prossimi playoff scudetto, un progetto concreto per i nerazzurri che i cuginetti cercheranno di rovinare in un clima di rivalità sentita anche in questa categoria. Dal 'Puma House of Football' centro Vismara di Milano, benvenuti a Milan-Inter Primavera, 31esima giornata del campionato Primavera (fischio d'inizio ore 19).