27' - CASADEI VICINO AL GOL DEL VANTAGGIO! Dal nulla si accende l'Inter con Franco Carboni che pennella col mancino in mezzo per Casadei, ipnotizzato dall'intervento decisivo di Magri con il piede.

30' - Quello di oggi è il secondo gol in stagione per Andi Hoti, già a segno con la Juve.

34' - MAGRI SI OPPONE AL TIRO DI JURGENS! Provvidenziale l'uscita coraggiosa del portiere della Spal che, a faccia in avanti, si immola per impedire all'estone di segnare il 2-0 a pochi metri dal traguardo.

34' - CSINGER SALVA LA SPAL! E' il capitano a sostiuirsi a Magri per respingere il tiro diretto in porta di Zuberek, che era stato bravo a costruirsi l'opportunità di calciare dopo una sterzata in area.

37' - IN DUE TEMPI MAGRI! Ora è assedio nerazzurro alla porta spallina: Fabbian da posizione defilata mette in mezzo un tiro-cross ben contenuto dal 22 ospite, poi bravo a recuperare la palla respinta.

38' - Impreciso, e non di poco, il cross di Peschetola. E dalla panchina arrivano le urla di Chivu rivolte al 7 interista per la cattiva gestione di questa offensiva.

42' - Sperti si intestardisce portando palla in zona centrale e finisce per deragliare contro la difesa interista.

43' - PAREGGIA LA SPAL, GOL DI ELLERTSSON! Premiato lo sforzo degli ospiti che sorprendono la retroguardia interista su schema da calcio di punizione: cross sul secondo palo, torre di Nador per Ellertsson che da zero metri deve solo spingere la palla con un putt golfistico.

17.49 - Non bastano dieci minuti giocati a buoni livelli dall'Inter Primavera per concludere il primo tempo in vantaggio sulla Spal , premiata giustamente a due dal gong con il gol firmato da Ellertsson, a conclusione di uno schema su calcio di punizione che ha trovato impreparata la retroguardia di Cristian Chivu. Una disattenzione macroscopica prevedibile visto l'approccio soft alla gara dei nerazzurrini che, dopo aver subito il palleggio degli ospiti nei primi minuti, erano comunque riusciti a trovare la zampata con Hoti al 29', prima di iniziare l'assedio alla porta di Magri, autore di 3-4 interventi decisivi. Uno a uno al duplice fischio, risultato tutto sommato giusto alla luce di quanto proposto dalle due squadre al netto del divario tecnico evidenziato dalla classifica.

46' - CALCIO DI RIGORE PER L'INTER! Ingenuità incredibile di Borsoi che tocca con il braccio un cross innocuo calibrato in area da Casadei. L'arbitro non può che indicare il dischetto, subito grande chance per i padroni di casa di riportarsi in vantaggio.

48' - Zuberek spreca un'ottima iniziativa dell'Inter, si dispera in mezzo all'area Peschetola, che evidentemente voleva il pallone per concludere a rete tutto indisturbato.

51' - Casadei prova il gol acrobatico! Ottima coordinazione per il capocannoniere interista, che però non riesce a indirizzare la sua rovesciata scenica verso lo specchio.

52' - Il nome di Fabbian finisce nell'elenco degli ammoniti: fallo da sanzionare per l'arbitro, ed effettivamente il 14 nerazzurro non ha nulla da replicare dopo la decisione.

56' - La Spal, colpita a freddo in avvio di ripresa, non ha smesso di fare il suo calcio. Per atteggiamento, gli ospiti stanno facendo una grande prova, considerando anche che sono già matematicamente retrocessi.

62' - Girandola di cambi: Chivu richiama in panchina Peschetola e Zuberek e manda in campo Valentin Carboni e Iliev. Nella Spal, De Milato per Puletto e Contiliano per Sperti.

23' - Si muove bene la linea difensiva della Spal, facendo cadere Jurgens nella trappola del fuorigioco sul lungolinea di Franco Carboni.

22' - Continua a martellare la Spal: altro corner conquistato. Ma l'epilogo è lo stesso dei precedenti, palla riconsegnata all'Inter.

21' - Fabbian all'improvviso! Palla banale persa in uscita da Csinger, irrompe il 14 interista che dal limite dell'area schiaccia troppo il tiro.

19' - Zuberek lavora bene lontano dalla porta, netto l'intervento irregolare di Nador.

17' - Ellertsson spreca malamente un'ottima ripartenza orchestrata da Noireau-Dauriat! Vistoso l'errore in fase di controllo dell'islandese che, in caso contrario, si sarebbe trovato a tu per tu con Botis.

16' - L'Inter torna ad affacciarsi dalle parti di Magri, che in questa circostanza deve rifugiarsi in corner allungando il cross di Franco Carboni oltre la traversa.

13' - Noireau-Dauriat minaccia la difesa interista, che se la cava respingendo la sua conclusione scoccata dall'interno dell'area di rigore oltre la linea di fondo. Altro giro dalla bandierina per la Spal.

12' - Botis smanaccia in corner una palla che non sembrava così velenosa. Dalla bandierina nulla di fatto per la Spal, l'Inter tira un sospiro di sollievo.

10' - L'Inter, per il momento, ha adottato un atteggiamento d'attesa. Ne approfitta la Spal che, a sorpresa, si sta facendo preferire in questi primi 600 secondi.

8' - Peschetola rinvia in tribuna senza badare troppo al sottile. La Spal, che ha cominciato con coraggio, resta a pieno organico nella metà campo avversaria.

7' - Borsoi lancia un segnale! La Spal risponde al primo affondo dell'Inter concludendo in porta con il suo numero 3: presa comodissima per Botis.

6' - Primo intervento di Magri! Fabbian allarga a memoria sulla sinistra per Carboni che si sovrappone puntualmente e mette in mezzo un cross teso ma prevedibile che il portiere spallino allunga in calcio d'angolo.

5' - Conquista campo l'Inter, che beneficerà ora di una rimessa laterale nei pressi della bandierina del corner.

3' - Il tiro di Sperti sbatte contro la barriera, alla fine l'Inter allontana il pallone con il colpo di testa di Cortinovis. Ma non definitivamente perché la Spal rimane in zona offensiva conquistando un altro calcio di punizione.

2' - Mihai toccato duro da Casadei un attimo dopo che si era liberato del pallone sulla trequarti campo interista: giallo per il centrocampista nerazzurro e punizione golosa per la Spal da fuori area.

1' - Casadei sgambetta Puletto poco dopo la linea di metà campo: calcio di punizione per la Spal.

1' - E' la Spal, con la classica divisa a righe bianche e azzurre, a dare il primo giro al pallone del match. L'Inter oggi con la maglia nerazzurra a pelle di serpente.

17.03 - Fischio d'inizio a Interello, comincia in questo momento Inter-Spal Primavera!

17.02 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo

17.01 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul terreno di gioco di Interello preceduti dalla terna arbitrale.

16.58 - Anche Roberto Samaden, direttore responsabile del vivaio interista, è presente a Interello per vedere da vicino l'Under 19.

16.50 - La direzione arbitrale del match è stata affidata a Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria; gli assistenti sono Francesco Picciché di Trapani e Mario Chichi di Palermo.

16.47 - Intanto è finita Empoli-Milan: 3-1 per i padroni di casa il risultato finale che condanna i rossoneri alla quarta sconfitta di fila. E lunedì prossimo, la squadra del neo tecnico Terni si presenterà in casa dell'Inter per scongiurare l'incubo playout.

16.40 - Ancora 20 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter-Spal Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

16.35 - Terzultimo impegno della regular season per i nerazzurrini che, comunque vada, disputeranno anche l'appendice dei playoff: se tutto rimanesse così come è adesso, i ragazzi di Chivu giocherebbero direttamente la semifinale scudetto da seconda forza del torneo. Le ultime partite saranno con Milan (lunedì 9 maggio) e Samp (data e orario da stabilire).

16.30 - In casa Spal, la situazione è decisamente meno rosea visto che l'ultima gioia risale al 3 aprile, il 2-0 sul Lecce. Dopo sono arrivati cinque ko di fila.

16.25 - Stato di grazia per l'Inter Primavera che arriva a Interello dopo aver collezionato 11 risultati utili consecutivi ottenuti dallo scorso 16 febbraio in poi, giorno dell'ultima sconfitta stagionale incassata per mano della Fiorentina: il bilancio parla di nove vittorie (Bologna, Juve, Hellas, Cagliari, Sassuolo, Pescara, Genoa, Lecce e Torino) e tre pareggi (vs Empoli, Roma e Napoli).

16.20 - Quattro novità rispetto alla vittoria col Torino nell'11 titolare scelto oggi da Cristian Chivu: in difesa, davanti al confermato Botis, Cortinovis e Franco Carboni prendono il posto di Moretti e Fontanarosa completando la linea a quattro con Silvestro e Hoti. In mezzo, dopo il 'prestito in prima squadra', Sangalli riprende il comando del centrocampo in mezzo a Casadei e Fabbian; in attacco, Peschetola viene preferito a Valentin Carboni per ispirare la coppia Jurgens-Zuberek.

16.15 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER: 21 Botis; 19 Silvestro, 5 Hoti, 3 Cortinovis (C), 6 Franco Carboni; 8 Casadei, 4 Sangalli, 14 Fabbian; 7 Peschetola; 9 Jurgens, 35 Zuberek.

A disposizione: 12 Basti, 32 Calligaris, 10 Iliev, 15 Fontanarosa, 16 Cecchini Muller, 18 Nunziatini, 22 Abiuso, 23 Moretti, 25 Grygar, 27 Dervishi, 38 Valentin Carboni. Allenatore: Cristian Chivu.

SPAL: 22 Magri; 3 Borsoi, 5 Csinger, 6 Nador, 11 Forapani, 28 Puletto, 38 Wilke, 40 Sperti, 77 Noireau, 80 Mihai, 99 Ellertsson.

A disposizione: 1 Rigon, 2 Bugaj, 4 Saio, 14 Simonetta, 17 Orfei, 18 De Milato, 21 Fiori, 24 Saiani, 30 Roda, 34 Breit, 37 Contiliano, 49 Traore.

Allenatore: Paolo Andrea Mandelli.

Il primo posto è lì, dista tre punti, un'occasione troppo grande per non essere sfruttata dall'Inter Primavera, che oggi ospita la Spal, già retrocessa, per mettere pressione alla Roma, domenica impegnata contro un avversario scomodo come il Cagliari. Mal che vada, se i nerazzurrini faranno il loro dovere, aumenteranno il gap sui sardi, potenzialmente a -1 dal secondo posto di Cristian Chivu. Dal Suning Youth Development Centre in memoria di Giacinto Facchetti, benvenuti a Inter-Spal Primavera, gara valida per la 32esima giornata del campionato Under 19. Il kick-off è fissato per le 17.