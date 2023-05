17.50 - Dopo questa gara, all'Inter rimarranno due avversarie per chiudere la regular season: prima il Cesena, ultimissimo in classifica, poi il Napoli, condannato matematicamente a giocare i playout.

17.45 - Dirige l'incontro l'arbitro Valerio Vogliacco della sezione di Bari, i suoi assistenti sono Diego Peloso (Nichelino) e Matteo Cardona (Catania).

17.40 - Ancora 20 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter-Samp Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

17.30 - Dal canto suo, la Samp non perde in campionato da più di due mesi: era l'11 marzo quando i blucerchiati incapparono nell'ultimo ko stagionale, 5-2 contro il Frosinone. Poi striscia di otto risultati utili consecutivi: 4 vittorie (Juve, Udinese, Empoli e Napoli) più altrettanti pareggi (Cagliari, Cesena, Bologna, Torino).

17.25 - Ultima chiamata stagionale per i nerazzurrini, reduci dal mezzo passo falso nel derby, pareggiato in superiorità numerica, che ha complicato tremendamente i piani di rincorsa al sesto posto. In precedenza, i ragazzi di Chivu avevano realizzato quattro vittorie consecutive, superando in serie Frosinone, Juve, Udinese ed Empoli.

17.20 - Senze le due stelle Valentin Carboni e Pio Esposito, impegnati al Mondiale Under 20 assieme agli altri due big interisti Zanotti e Fontanarosa, Chivu ritrova in mezzo al campo uno dei leader della squadra, ovvero Akinsanmiro, che si piazza nella sua solita posizione di mezzala per completare il centrocampo con Stankovic e Kamate. Davanti, sarà Curatolo a guidare l'attacco, sostenuto da due velocisti come Sarr e Owusu sulle corsie. In difesa, davanti a Botis, la linea a quattro si compone con Dervishi, Stabile, Kassama e Pozzi.

17.15 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER: Botis; Dervishi, Stabile, Kassama, Pozzi; Akinsanmiro, Stankovic, Kamate; Sarr, Curatolo, Owusu. A disposizione: Bonardi, Tommasi, Matjaz, Grygar, Di Maggio, Andersen, Biral, Nezirevic, Stante, Pelamatti, Berenbruch, Zefi. Allenatore: Cristian Chivu.

SAMPDORIA: Tantalocchi, Migliardi, Cecchini, Paoletti, Malagrida, Porcu, Ivanovic, Aquino, Uberti, Lotjonen, Di Mario. A disposizione: Gentile, Scardigno, Conti, Pozzato, Miettinen, Ntanda, Straccio, Leonardi, Conte, Savio, Tozaj, Peretti. Allenatore: Felice Tufano.

17.13 - La vittoria della Juve sul Frosinone arrivata un'ora fa cambia il riferimento dell'Inter Primavera per quanto riguarda la rincorsa playoff: ora la targa da puntare è quella della Roma, sesta in classifica, e lontana sei punti dopo la frenata con l'Udinese. Questo vuol dire che solo l'aritmetica tiene accese le speranze di giocare nella post-season dei campioni d'Italia che, in caso di sconfitta oggi pomeriggio contro la Samp, direbbero addio in anticipo al sogno, quando mancano due giornate dal termine del campionato. Dal 'Konami Youth Development Centre di Milano', benvenuti a Inter-Sampdoria Primavera, gara valida per la 32esima giornata del torneo Under 19.