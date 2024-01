72' - Fuori Leonardi e Conti, dentro Polli e Pozzato nella Samp.

71' - Altro tentativo della Samp, questa volta è Ovalle a trovarsi nelle condizioni di concludere dall'interno dell'area di rigore: palla alta.

70' - Inter un po' col fiato corto, Chivu corre ai ripari: dentro Akinsanmiro per Berenbruch, peraltro ammonito.

69' - La Samp non ha smesso di crederci: qui Leonardi si trova nella condizione di poter calciare tutto indisturbato in zona primo palo, ma sbaglia la scelta tecnica e manda sul fondo.

65' - Anche Kamate finisce nell'elenco degli ammoniti: brutto intervento del numero 10 interista ai danni di Langella, i giocatori della Samp avrebbero voluto l'espulsione diretta.

64' - Scardigno smanaccia il cross di Cocchi e colpisce involontariamente con il braccio Di Maggio, che resta a terra dolorante.

58' - Berenbruch ci prova da distanza importante: tiro troppo schiacciato, Scardigno accompagna in tuffo il pallone che si perde lontano dalla porta.

56' - Impreciso il tocco di ritorno di Kamate per Di Maggio: la palla finisce direttamente nella zona di Scardigno.

55' - La Samp non sfrutta il tiro dalla bandierina, Tommasi fa sua la palla senza problemi.

55' - Ottima diagonale difensiva di Matjaz, che pulisce l'area dal pericolo spazzando in corner.

53' - Sarr incredulo per la decisione dell'arbitro, ma il fallo in attacco è evidente: netta la manata del centravanti di Chivu al suo diretto avversario.

52' - Sa Gomes mastica il tiro mancino dall'interno dell'area di rigore, spedendo sui cartelloni pubblicitari un bell'invito di Leonardi.

51' - Poco o nulla da segnalare dopo i primi 6' nel corso del secondo tempo: le due squadre non hanno mai creato neanche i presupposti per segnare un gol.

48' - Kamate trattenuto per la maglia. Il francese stava scappando via sulla destra, poteva starci l'ammonizione per il giocatore doriano che ha commesso il fallo.

46' - Primo pallone della ripresa per i nerazzurri.

12.11 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Inter-Samp Primavera!

---------

11.55 - Dopo 52' minuti viene finalmente scritta la parola fine al primo tempo di Inter-Samp Primavera, una partita finora condizionata dal brutto scontro tra Calligaris e Porzi che al 20' ha messo ko entrambi i giocatori: per il portiere, portato via dal campo in barella, un brutto colpo alla testa, mentre l'attaccante doriano è uscito in braccio a due membri dello staff medico probabilmente per un guaio al ginocchio. Erano stati proprio loro due i protagonisti dei primi minuti di gioco: il 27 ospite, con un esterno al veleno, aveva costretto il numero uno nerazzurro a superarsi per mandare il pallone sul palo. La più grande occasione della partita, inferiore solo al gol che fin qui sta decidendo il risultato: il rigore in movimento trasformato da Quieto, su errore da matita blu di Uberti in fase di costruzione.

52' - Duplice fischio di Gianluca Renzi, finisce qui il primo tempo di Inter-Samp Primavera! Dopo il maxirecupero, le squadre vanno negli spogliatoi sul parziale di 1-0 per i nerazzurri: decide, per ora, un gol di Quieto.

50' - Scardigno, con un balzo, piomba sul pallone che Cocchi aveva tenuto miracolosamente in campo.

47' - Un po' di nervosismo in campo dopo un contrasto fisico vicino alla linea laterale opposta alle panchine.

45' - Maxi-recupero, come previsto: si giocherà almeno per altri 7 minuti.

44' - Leggermente arretrato il cross in area di Kamate: Di Maggio viene preso in controtempo, la Samp può tirare un sospiro di sollievo.

43' - Non proprio indimenticabile il tiro dalla distanza di Leonardi. I guanti di Tommasi restano puliti.

42' - Ammonito Sa Gomes per un intervento in ritardo ai danni di Quieto. Pareggiato il conto dei gialli: 1-1.

41' - Con fatica, la Samp prova ad alzare baricentro. Di fatto, l'azione offensiva degli ospiti si è fermata a quella doppia occasione a cavallo tra 9' e 10'.

37' - Di Maggio non riesce in quello che era riuscito a Quieto: il suo tiro dall'interno dell'area di rigore si impenna sopra la traversa. Bella l'azione di Aidoo, rifinita da Sarr con l'assist a rimorchio, che ha portato alla conclusione del numero 8 nerazzurro

35' - Contrasto ruvido Berenbruch-Sa Gomes a centrocampo: l'arbitro dà ragione al doriano, ammonendo il centrocampista dell'Inter.

35' - L'Inter torna ad affacciarsi in attacco, andando a battere dalla bandierina, grazie a un intervento non proprio sicuro del neo entrato Georgiadis.

33' - Poco da raccontare a livello di calcio negli ultimi 15 minuti, nei quali praticamente non si è giocato. Resiste l'1-0 nerazzurro firmato da Quieto.

31' - Un in bocca al lupo, ovviamente, sia a Porzi che a Calligaris per i loro rispettivi infortuni.

30' - Allarme rientrato, si può ripartire nella speranza che non ci siano altri imprevisti.

29' - Altra interruzione: nell'area interista è finito a terra Pellizzaro dopo uno scontro. Staff medico della Samp ancora in campo.

27' - Si andrà incontro a un recupero robusto, visto che il gioco è rimasto fermo per 5-6 minuti.

26' - Porzi viene portato a bordocampo in braccio a due membri dello staff medico, al suo posto entra Georgiadis. Calligaris viene adagiato sulla barella, col collo immobilizzato da un collare, e lascia il terreno di gioco tra gli applausi facendo posto a Tommasi.

24' - Calligaris non riesce a rimettersi in piedi, è necessario l'ingresso della barella.

22' - Calligaris ha subito un colpo alla testa, ma per fortuna è cosciente. Per Porzi problema alla gamba sinistra.

20' - Bruttissimo scontro tra Porzi e Calligaris nell'area interista: l'arbitro fischia fallo in attacco del doriano e autorizza subito l'ingresso in campo dei due staff medici.

17' - Quieto sale a tre gol segnati in stagione: l'esterno di Chivu aveva gi timbrato il lcartellino contro Fiorentina e Benfica (Youth League).

16' - QUIETO PORTA IN VANTAGGIO L'INTER! Errore da matita blu della difesa doriana in fase di impostazione: in area, Oberti gioca il pallone pensando di servire un compagno e invece spalanca la porta al rigore in movimento di Quieto che deve solo piazzare il pallone alle spalle di Scardigno.

15' - Sulla fascia sinistra, Cocchi non trova lo spazio per crossare in un primo momento, poi sì: il suo suggerimento fa poca strada, la difesa della Samp allontana il pericolo.

13' - Passata la paura, l'Inter prova a rimettersi a posto tatticamente.

11' - Aveva iniziato meglio l'Inter, costruendo anche una chance da palla inattiva sull'asse Cocchi-Matjaz, ma nell'ultimo minuto la Samp ha reagito spaventando due volte gli avversari. Resiste lo 0-0, grazie soprattutto a uno straordinario Calligaris.

10' - Super intervento di Calligaris! Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Porzi fa girare il suo tiro d'esterno sul quale si allunga Calligaris deviando con la punta delle dita sul palo.

9' - Brivido per i nerazzurri! Sa Gomes scappa via sulla destra, probabilmente anche aiutandosi con la mano, poi fa partire uno strano cross che diventa un tiro. Calligaris non si fa beffare riuscendo a togliere la palla dalla porta. Poi Aidoo completa l'opera mandando definitivamente in corner.

8' - Aidoo non riesce a tenere il pallone in campo, si riparte con la rimessa dal fondo di Scardigno.

8' - Trattenutina di Cocchi ai danni di un avversario: fallo in attacco dell'Inter.

7' - Kamate cade in area di rigore, l'arbitro con un ampio cenno con le braccia fa intendere che non c'è stata nessuna irregolarità del difendente doriano.

5' - Samp in fase d'attesa, pallino sempre tra i piedi dei giocatori dell'Inter.

3' - Matjaz va vicino al vantaggio! Cross arcuato di Cocchi che spiove nell'area piccola, dove il centrale di Chivu anticipa la concorrenza, Scardigno compreso, ma manda di poco a lato con la testa.

3' - Inter intraprendente in questo avvio, primo corner conquistato. Sul punto di battuta c'è Cocchi.

2' - Termina in un nulla di fatto il lungo giro palla dell'Inter: rimessa laterale per la Samp.

1' - La Samp Primavera, oggi in completo bianco da trasfrrta, dà il primo giro al pallone del match. L’Inter nei classici colori nerazzurri.

11.02 - Fischio d’inizio di Gianluca Renzi, comincia in questo momento Inter-Samp Primavera!

11.01 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

11.00 - Ecco i 22 giocatori che fanno capolino sul campo di gioco di Interello preceduti dalla terna arbitrale.

10.58 - Sole e freddo a Interello, cominciano a emergere dagli spogliatoi i primi protagonisti della partita. Chivu raggiunge la panchina sulle note di 'C'è solo l'Inter'.

10.55 - Dirige l'incontro l’arbitro Gianluca Renzi della sezione di Pesaro, i suoi assistenti sono Manfredi Scribani di Agrigento e Davide Di Dio di Caltanissetta.

10.50 - Tredicesimo posto, ma con appena 3 punti di margine sulla zona playout, per la Samp, che ha vinto due delle ultime tre partite giocate in campionato. I blucerchiati sono reduci dal 3-1 imposto al Frosinone dopo aver perso in casa dell'Hellas. Nell'ultima del 2023 era arrivato il successo di misura sul Cagliari.

10.45 - Ancora 15 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter-Samp Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

10.40 - Nonostante l'inciampo sul campo della Juve, l'Inter è rimasta al comando della classifica, però ora il vantaggio dalla seconda è di appena un punto. E Milan, terzo scalpita, a -3.

10.35 - 4-3-3 anche per Sassarini, che mette la sua Samp a specchio rispetto all'Inter affidandosi in attacco al trio Sa Gomes-Leonardi-Ovalle.

10.30 - Senza Stabile e Stankovic, a Riad con la prima squadra per la Supercoppa italiana, Cristian Chivu si affida ai soliti noti con un'unica eccezione a centrocampo: sarà Zanchetta, complice l'assenza anche di Bovo, a dirigere le operazioni, con Di Maggio e Berenbruch ai suoi lati. Per il resto tutto confermato, dalla linea a 4 di difesa (Aidoo-Matjaz-Stante-Cocchi) davanti a Calligaris al tridente d'attacco composto da Kamate, Sarr e Quieto.

10.25 - FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 27 Aidoo, 15 Stante, 19 Matjaz, 3 Cocchi; 8 Di Maggio, 31 Zanchetta, 14 Berenbruch; 10 Kamate, 9 Sarr, 11 Quieto. A disposizione: 12 Tommasi, 21 Raimondi, 7 Owusu, 22 Spinacce, 23 Maye, 26 Miconi, 28 Mazzola, 29 Diallo, 33 Alexiou, 34 Mosconi, 44 Akinsanmiro. Allenatore: Cristian Chivu.

SAMPDORIA (4-3-3): 1 Scardigno; 27 Porzi, 26 D'Amore, 13 Costantino, 31 Langella; 5 Uberti, 8 Conti, 6 Pellizzaro; 18 Sa Gomes, 10 Leonardi, 30 Ovalle. A disposizione: 1 Gentile, 4 Valisena, 7 Pozzato, 14 Chilafi, 19 Chiesa, 24 Polli, 25 Djalti, 35 Georgiadis, 36 Devic, 41 Balduzzi. Allenatore: David Sassarini.

10.20 - Rialzarsi dopo il primo ko in campionato: è questo l'obiettivo dell'Inter Primavera, che scende in campo stamattina per riprendere la corsa in testa alla classifica interrotta domenica scorsa, a Vinovo, contro la Juve. La sfida casalinga con la Samp è l'occasione giusta per i nerazzurrini di mandare un messaggio alle inseguitrici, facendo loro presente che si è trattato di un semplice incidente di percorso. Dal 'KONAMI Youth Development Centre' di Milano, benvenuti a Inter-Samp Primavera, gara valida per la 18esima giornata del torneo Under 19 (fischio d'inizio ore 11).