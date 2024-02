12.55 - Dirige l'incontro l’arbitro Simone Gallipò della sezione di Firenze, i suoi assistenti sono Simone Della Mea di Udine e Marco Munitello di Gradisca d’Isonzo.

12.50 - Ancora 10 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter-Monza, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

12.45 - Dopo 21 giornate l'Inter ha il doppio dei punti del Monza (44 a 22), ma all'andata il divario non si vide affatto: a Monzello terminò 1-1 con Antunovic che annullò il gol di Stankovic.

12.40 - Salda al comando in classifica, anche l'Inter ha una striscia aperta positiva che è partita quattro turni fa, successivamente all'unico ko in campionato contro la Juve: il bilancio parla di un pari contro il Torino (0-0) e tre successi con Samp (1-0), Bologna (7-0) ed Empoli (2-1).

12.35 - Nonostante navighino in piena zona playout, i brianzoli sono reduci da quattro risultati utili consecutivi: dopo l'ultimo ko con l'Hellas datato 13 gennaio, sono arrivati due vittorie (2-1 vs Cagliari a 4-1 vs Roma) e due pareggi per 2-2 con Atalanta e Bologna.

12.30 - Lupi oppone il 3-5-2 al 4-3-3 nerazzurro, affidandosi al duo Ferraris-Antunovic in attacco. Dietro spazio all'ex Kassama che guiderà il tridente di difesa davanti a Mazza con Postiglione e Ravelli ai suoi lati.

12.25 - Senza Stante, squalificato, Chivu mette Alexiou nel cuore della difesa accanto a Stabile, reduce dall'esordio con la Nazionale italiana Under 19 condito da un gol; ai loro lati il tecnico romeno conferma Cocchi e Aidoo. In mezzo al campo, vista l'indisponibilità di Di Maggio, è Berenbruch a completare il trio di centrocampo con capitan Stankovic e Akinsanmiro. In attacco la novità è Spinaccè, che dà un turno di riposo a Quieto: con lui i soliti Kamate e Sarr.

12.20 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (4-3-3): 21 Raimondi; 27 Aidoo, 6 Stabile, 33 Alexiou, 3 Cocchi; 44 Akinsanmiro, 4 Stankovic, 14 Berenbruch; 10 Kamate, 22 Spinaccè, 9 Sarr. A disposizione: 32 Zamarian, 41 Biz, 5 Bovo, 7 Owusu, 11 Quieto, 23 Maye, 26 Miconi, 28 Mazzola, 30 De Pieri, 34 Mosconi, 35 Zarate. Allenatore: Cristian Chivu.

MONZA (3-5-2): 1 Mazza; 36 Postiglione, 15 Kassama, 12 Ravelli; 10 Marras, 14 Berretta, 6 Colombo, 8 Lupinetti, 7 Dell'Acqua; 20 Ferraris, 22 Antunovic. A disposizione: 29 Ciardi, 13 Cattaneo, 18 Martins, 19 Fernandes, 25 Zoppi, 27 Nenè, 28 Brugarello, 30 Graziano, 32 Capolupo, 33 Domanico, 37 Cagia. Allenatore: Alessandro Lupi.

12.14 - In fuga come la prima squadra, l'Inter Primavera di Cristian Chivu non vuole fermare la sua corsa di testa dopo aver dato un ulteriore strappo in classifica nella scorsa giornata portandosi a +7 sulle inseguitrici più vicine, Roma e Torino. I nerazzurrini oggi scendono in campo per sfidare i pari categoria del Monza con l'obiettivo di guadagnare altro terreno sulle seconde. Dal KONAMI Youth Development Centre di Milano, benvenuti a Inter-Monza, 22esima giornata del torneo Under 19 (kick-off ore 13)