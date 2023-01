12' - EL HILALI CI PROVA DUE VOLTE! Si fa vedere anche il Milan in attacco: palloni invitanti per il 10 rossonero, che prima chiama in causa Botis dal limite dell'area, in posizione centrale, poi calcia alto qualche secondo più tardi.

15' - Non c'è un secondo di pausa! Iliev si fa vedere sulla sinistra, riceve palla e mette dentro un tiro-cross deviato oltre la linea di fondo da un difendente milanista. Corner per i padroni di casa.

16' - Esposito calcia male! Gioco di prestigio di Owusu che ne scarta due in un colpo solo sulla destra, poi vede libero in area il compagno, che in precario equilibrio tira alto.

22' - Longhi non affonda in ripartenza e preferisce ricominciare da capo. Ormai, però, l'Inter è rientrata tutta dietro la linea del pallone. Alla fine, a Gala non resta che tirare dalla distanza: pallone fuori.

24' - TRIPLA OCCASIONE PER L'INTER! Nava si salva in bagher sul tiro non impeccabile di Martini, poi si supera sulla conclusione ravvicinata di Owusu in tap-in. Il portiere rossonero, infine, viene salvato da un compagno sulla soluzione di Iliev deviata in corner.

27' - Fontanarosa cerca il gol a effetto! Rovesciata non riuscita dal centrale nerazzurro, forse disturbato da Grygar nel momento in cui ha provato a coordinarsi per colpire il pallne.

30' - Pareggiato anche il conto dei cartellini gialli: ammonito Pelamatti per un fallo su Gala che lo aveva superato in velocità.

32' - CHE BRIVIDO PER L'INTER! Eletu si sovrappone bene sulla sinistra, si vede respingere il primo cross, poi controcrossa senza trovare deviazioni amiche. Ma quel pallone che ha danzato vicino alla linea ha spaventato e non poco i nerazzurri.

36' - Casali a terra dopo un contrasto aereo duro con Iliev: non c'è nulla per l'arbitro, che però fischia per accertarsi delle condizioni del 91 rossonero.

37' - L'Inter continua ad attaccare, evidentemente non sazia dopo il gol del vantaggio. Atteggiamento apprezzabile, anche perché è ancora lunga per pensare di gestire un gol.

38' - Inter, dunque, in vantaggio grazie alla giocata di Owusu, al terzo gol in questa stagione, il secondo nel 2023 dopo quello segnato con l'Empoli 8 giorni fa.

41' - Kamate è l'ombra di Gala, qui però arriva in maniera troppo irruenta sull'avversario: punizione per il Milan.

11' - ANCORA NAVA! Altro flipper nell'area milanista, bravo il portiere ospite a catturare palla sulla sua destra dopo un tocco di Di Pentima, sempre lui.

10' - NAVA STREPITOSO! Parata d'istinto incredible del portiere milanista che dice no al tiro a colpo sicuro di Di Pentima scagliato dall'interno dell'area di rigore!

9' - Paloschi ammonito: in netto ritardo l'intervento del 7 milanista che travolge Martini vicino al vertice basso dell'area rossonera.

8' - Simic non dà respiro a Esposito e lo segue come un'ombra anche lontano dalla porta: qui il 5 milanista commette il secondo fallo.

7' - L'Inter alza il baricentro, ma il giro palla nella metà campo avversaria non è accurato: Martini non può raggiungere il passaggio del compagno, rimessa per gli ospiti.

6' - Si accende Iliev, che porta a casa un calcio di punizione da una situazione svantaggiosa spalle alla porta. Ingenuo qui Gala, che poteva temporeggiare anziché affondare il tackle.

4' - Cambio di gioco rischioso di Pelamatti, se la cava Kamate che evita il peggio catturando palla sulla sua trequarti. Tanto agonismo, ritmi frenetici a Interello.

3' - Botis raccoglie senza problemi il cross messo in area da Scotti.

2' - Kamate pressa forte il primo portatore di palla milanista, troppo forte per l'arbitro: fallo su Gala.

1' - Nella metà campo nerazzurra, Simic sbilancia Esposito che prende il volo: fischio inevitabile dell'arbitro.

1' - E' il Milan, oggi in completo bianco da trasferta, a dare il primo giro al pallone del match. L'Inter veste i classici colori nerazzurri.

14.31 - Fischio d'inizio, comincia in questo momento Inter-Milan Primavera!

14.29 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo

14.28 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo del 'Konami Youth Development Centre' di Milano preceduti dalla terna arbitrale.

14.24 - Finita a Zingonia: cade ancora l'Atalanta, questa volta 2-1 per mano del Frosinone, e non riesce a uscire dalla zona playout rimanendo ferma al 15esimo posto, alle spalle dell'Inter.

14.20 - Titolo d'accesso gratuito oggi per i tifosi che si sono recati a Interello per assistere dal vivo al derby Primavera. Prima, va ricordato, la tribuna del 'Konami Youth Development Centre di Milano' non era agibile per più di cento persone per via dei lavori di rifacimento della stessa.

14.18 - La direzione del match è stata affidata a Kevin Bonacina, arbitro della sezione di Bergamo, i suoi assistenti sono Veronica Vettorel di Latina e Franck Loic Nana Tchato di Aprilia.

14.15 - Ancora 15 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter-Milan Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del derby!

14.13 - Dal canto suo, il Milan ha due lunghezze di vantaggio sui campioni d'Italia, ai quali in questa stagione ha visto la targa solo alla seconda giornata. Il percorso in campionato dei rossoneri resta comunque al di sotto delle aspettative e stride con quanto fatto vedere Youth League, dove è arrivata la qualificazione agli ottavi di finale dopo un girone dominato.

14.10 - In virtù del successo nell'ultimo turno, l'Inter ha abbandonato la zona playout ma deve rispondere al Napoli, reduce dal successo contro la Juve. L'Atalanta, dietro i nerazzurrini solo per la peggior differenza reti, è sotto 2-1 con il Frosinone a 10' dalla fine.

14.08 - Il Milan ha salutato in anticipo il 2022 perdendo a Lecce, poi si è presentato ai nastri di ripartenza con un 2-2 d'oro in rimonta strappato al Napoli all'ultimo respiro. In settimana, i ragazzi di Abate, già eliminati dalla Coppa Italia, hanno riposato, al contrario dell'Inter che è reduce da una qualificazione ai quarti di finale soffertissima contro il Verona arrivata dopo 120' da romanzo (5-4 il risultato finale).

14.05 - Striscia di cinque risultati utili consecutivi in campionato per la squadra di Chivu, che ha inaugurato il 2023 battendo l'Empoli 2-1 con i gol di Esposito e Owusu. Nell'anno vecchio, l'Under 19 era riuscita a sbloccarsi nel torneo il 22 ottobre grazie alla prima vittoria assoluta conquistata a spese della Fiorentina. Dopodiché sono arrivati due pareggi consecutivi (a Vinovo con la Juve dopo aver fermato il Frosinone sul 2-2 in 10 vs 11) e un successo nell'ultima gara prima della sosta contro l'Udinese.

14.00 - Abate sceglie il 4-2-3-1 per opporsi all'Inter, puntando sul trio Scotti-El Hilali-Alesi a supporto dell'unica punta Longhi . In mezzo la cerniera di centrocampo è costituita da Gala e Victor, dietro alla quale si dispone la linea difensiva a quattro costituita da Casali, Paloschi, Simic e Bartesaghi. In porta c'è Nava.

13.57 - Chivu conferma in blocco l'11 titolare che ha vinto sul campo dell'Empoli otto giorni dando fiducia in attacco al tridente Owusu-Esposito-Iliev. In difesa, davanti a Botis, si dispone la linea a quattro composta da Dervishi, Di Pentima, Fontanarosa e Pelamatti. Certezze anche a centrocampo: c'è Martini con Kamate, martedì aggregato alla prima squadra, e Grygar, fresco di rinnovo fino al 2025. Da

13.55 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER: 1 Botis; 27 Dervishi, 31 Di Pentima, 3 Fontanarosa, 33 Pelamatti; 7 Martini, 8 Grygar, 14 Kamate; 30 Owusu, 23 Esposito, 11 Iliev. A disposizione: 40 Delvecchio, 41 Tommasi, 9 Zuberek, 13 Stabile, 15 Bonavita, 16 Di Maggio, 18 Sarr, 24 Andersen, 25 Biral, 28 Stante, 38 Pozzi. Allenatore: Cristian Chivu.

MILAN: 69 Nava, 5 Simic, 7 Alesi, 8 Gala, 10 El Hilali, 22 Eletu, 58 Scotti, 73 Paloschi, 80 Longhi, 91 Casali, 97 Bartesaghi. A disposizione: 95 Torriani, 6 Nsiala, 14 Pluvio, 16 Stalmach, 17 Foglio, 19 Perera, 20 Robotti, 54 Malaspina, 57 Parmiggiani, 61 Sia, 77 Omoregbe, 90 Mangiameli. Allenatore: Ignazio Abate.

Non siamo a Riyad e non c'è nemmeno in palio un trofeo come la Supercoppa italiana, ma il derby di Milano è sempre il derby di Milano anche nella categoria Primavera. A Interello, l'Inter ospita il Milan con il solito progetto di risalire la classifica dopo una prima parte di campionato ad andamento lentissimo, con l'occasione ghiotta di mettere la freccia sui cuginetti, a tiro per il sorpasso. Dal Konami Youth Development Centre di Milano, benvenuti a Inter-Milan Primavera, 14esima giornata del campionato nazionale Under 19. Il fischio d'inizio è fissato per le 14.30.