33' - Torna ad attaccare il Milan: Cuenca innesca in area Camarda che riceve il pallone senza avere un angolo di tiro. Si ricomincia da capo, con gli ospiti che trovano un calcio di punizione sulla trequarti.

31' - Akinsanmiro sgambetta Traoré a centrocampo: si riparte con una punizione in favore del Milan.

30' - Scocca la mezzora a Interello: nerazzurri all'inseguimento dal 19' dopo il gol di Cuenca

29' - Lavorone di Camarda lontano dalla porta. Tante spizzate preziose del classe 2008, che si sta rendendo utile soprattutto fuori area. Negli ultimi 16 metri, il bomber milanista non è riuscito a sfruttare il pallone del potenziale raddoppio.

28' - Si fa vedere Quieto, che fin qui ha giocato a nascondino. Corner guadagnato, ma subito cestinato.

27' - Dopo i minuti agitati successivi al gol di Cuenca, l'Inter ora prova a ragionare con la palla tra i piedi.

25' - Partita godibilissima dopo l'1-0 milanista. Il tatticismo dei primi minuti è stato messo nel cassetto, ora si gioca a viso aperto.

23' - Arriva la risposta dell'Inter! L'azione si sviluppa sulla sinistra e sgorga a destra, con Kamate che raccoglie il cross calciando di prima senza pensarci. Raveyre usa i piedi per respingere il tiro troppo centrale.

21' - L'Inter rischia tantissimo! Calligaris salva tutto in uscita bassa su Camarda, al quale era stato recapitato il pallone del 2-0 da Traoré. Poi i nerazzurri alzano il muro sul tap-in successivo di Scotti.

21' - Inter colpita dritta al cuore alla prima sbavaturina difensiva, ma i meriti sono soprattutto di Cuenca che ha estratto il classico coniglio dal cilindro.

19' - GOLAZO DI CUENCA, MILAN AVANTI ALLA PRIMA OCCASIONE! Un lampo del numero 10 dei rossoneri che fulmina Calligaris con un tiro mancino dal limite dell'area che va a incastonarsi al sette. C'è il tocco del portiere dell'Inter, ma non basta per togliere il pallone dalla porta.

17' - Il Milan non rinuncia alla costruzione dal basso, anche a costo di correre qualche rischio di troppo sul pressing feroce degli avversari. Qui il rimpallo favorisce i ragazzi di Abate, che si tengono stretta la rimessa dal fondo.

15' - Scocca il quarto d'ora a Interello, Inter-Milan sempre inchiodata sullo 0-0.

13' - Raveyre fa prima di Kamate, lanciato in profondità da una verticalizzazione di Cocchi.

13' - L'arbitro ferma l'uno-due tra Cocchi e Di Maggio: il pallone è uscito dal campo, rimessa laterale per il Milan.

12' - Aidoo non abbocca alla finta di Traoré e fa buona guardia sulla destra.

11' - Nessuna occasione fin qui, ma c'è la sensazione che basti un minimo errore per stappare la partita.

10' - Altro calcio di punizione conquistato da Di Maggio, decisamente attivo nei primi 10 minuti.

8' - Avvio di gara elettrico dell'Inter, che ha impostato la gara sull'aggressività. Il Milan, al contrario, vuole abbassare i ritmi col palleggio.

6' - Corner battuto male dal Milan, Di Maggio intercetta e lancia il contropiede nerazzurro. Interrotto irregolarmente da Bakoune con una trattenuta di maglia: arriva il giallo per il difensore rossonero.

5' - Il Milan, dopo qualche momento di sofferenza, rilancia in attacco andando a guadagnarsi il primo giro dalla bandierina.

3' - Inter super aggressiva, qui anche troppo: Akinsanmiro prova a strappare il pallone a Stalmach che, pur in difficoltà, porta a casa una punizione vicino alla bandierina del corner.

2' - Brutto scontro Raveyre-Sarr fuori dall'area milanista: il portiere è arrivato in anticipo ed è stato travolto dall'attaccante nerazzurro. L'arbitro lascia inspiegabilmente correre, poi si convince a fermare il gioco anche perché gli ospiti stavano giocando con la porta vuota.

1' - Kamate tampona Malaspina: fallo in attacco dell'Inter.

1' - L’Inter Primavera, oggi in maglia nerazzurra e pantaloncini neri, dà il primo giro al pallone del match. Milan in divisa rossonera e calzoncini bianchi.

11.03 - Fischio d’inizio di Andrea Bordin, comincia in questo momento Inter-Milan Primavera!

11.01 - Prima della partita viene osservato un minuto di silenzio per Antonio Juliano.

11.00 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

10.59 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo di Interello, preceduti dalla terna arbitrale.

10.55 - Dirige l'incontro l’arbitro Andrea Bordin di Bassano del Grappa, i suoi assistenti sono Giulia Tempestilli (Roma 2) e Matteo Pressato (Latina).

10.50 - Ancora 10 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter-Milan Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

10.43 - 4-3-3 anche per Abate, che in attacco lancia il baby prodigio Camarda con Traoré e Scotti a dargli supporto. In mezzo Zeroli avrà in mano le chiavi del centrocampo, con Stalmach e Cuenca ai suoi lati. In difesa, senza Nsiala e Simic prestati a Pioli, spazio a Bakoune, Parmiggiani, Malaspina e Magni davanti a Raveyre.

10.38 - In campo, come detto, Chivu può puntare sui migliori ma qualche ricambio in panchina mancherà: è il caso di Berenbruch, fermato dalla febbre, ma anche di Alexiou e Owusu, entrambi infortunati. Problemino fisico per Zuberek, ma nulla di grave.

10.33 - Chivu si affida all'once de gala schierando tutti i titolarissimi, compreso Calligaris, che ritorna a difendere la porta nerazzurra. Davanti a lui linea a quattro composta da destra verso sinistra da Aidoo, Stante, Matjaz (recuperato dopo Monza) e Cocchi. In mezzo, riecco Akinsanmiro, non eleggibile in Coppa, a completare il trio con i soliti Stankovic e Di Maggio. In attacco, Quieto e Sarr ritrovano l'apporto di Kamate dal 1'.

10.28 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 27 Aidoo, 15 Stante, 19 Matjaz, 3 Cocchi; 44 Akinsanmiro, 4 Stankovic, 8 Di Maggio; 10 Kamate, 9 Sarr, 11 Quieto. A disposizione: 21 Raimondi, 2 Nezirevic, 5 Bovo, 13 Motta, 16 Guercio, 17 Vedovati, 22 Spinaccè, 23 Maye, 24 Ricordi, 28 Mazzola, 29 Diallo. Allenatore: Cristian Chivu.

MILAN (4-3-3): 1 Raveyre; 2 Bakoune, 15 Parmiggiani, 4 Malaspina, 23 Magni; 8 Stalmach, 18 Zeroli, 10 Cuenca; 17 Scotti, 9 Camarda, 20 Traoré. A disposizione: 12 Torriani, 24 Bartoccioni, 11 Sia, 21 Liberali, 22 Eletu, 27 Martinazzi, 28 Sala, 29 Perera, 30 Bonomi, 32 Simmelhack, 42 Tezzele. Allenatore: Ignazio Abate.

10.23 - "E' una partita". Dopo la vittoria in Youth League contro la Real Sociedad, Cristian Chivu ha provato ad abbassare la temperatura del derby di Milano Primavera, che in questa stagione è maggiormente sentito perché non conta solo per la rivalità cittadina ma anche per il comando del campionato. A Interello, infatti, si affrontano la prima e la seconda della classifica, con i nerazzurrini che arrivano all'attesissimo appuntamento con un punticino di margine sui cuginetti che, dalla loro, hanno avuto un miglior percorso in Europa, essendosi qualificati direttamente agli ottavi. Stankovic e compagni, invece, dovranno passare l'ostacolo playoff, ma prima devono pensare a questo primo 'spareggio' dentro i confini nazionali che può valere l'allungo in classifica sulle inseguitrici. Dal 'KONAMI Youth Development Centre di Milano, benvenuti a Inter-Milan, 14esima giornata del torneo Under 19 (kick-off ore 11).