14' - Cross ambizioso in area di Vulturar: la palla spiove dove non c'è nessun compagno, Botis esce e ringrazia.

15' - Owusu sbaglia l'ultimo tocco non riuscendo a premiare la sovrapposizione di Dervishi. Palla in fallo di fondo, si riparte da Borbei.

21' - Altro fischio dell'arbitro contro l'Inter: evidente la sbracciata di Esposito per liberarsi dell'avversario. Vita difficile per gli attaccanti nerazzurri fin qui.

26' - Va Stankovic... Barriera piena. Poi la palla torna al bulgaro che alza un campanile sul quale si avventa Esposito, ma in fuorigioco. Tutto fermo, brivido per il Lecce con Borbei che era uscito a vuoto.

28' - Borbei abbandona la porta per scortare l'uscita della palla in fallo di fondo. Buona lettura del portiere leccese.

32' - Owusu manda per terra Dorgu con una spinta evidente: fallo in attacco del 30 nerazzurro, che deve stare attento a non commettere ingenuità perché già ammonito.

37' - Owusu calcia di prima colpendo in pieno Dorgu, che lo segue come un'ombra dal 1'. Pregevole il colpo di tacco di Akinsanmiro in precedenza.

11' - Stankovic taglia il campo con un lancio impreciso: palla direttamente in fallo laterale.

10' - Fontanarosa sorveglia bene il secondo palo intercettando di testa il cross di Salomaa.

9' - Akinsanmiro recupera palla ma deve subito rinunciare alla ripartenza: il nigeriano, dopo una conduzione di palla difettosa, deve ripartire da capo.

8' - Attacca praticamente solo il Lecce, Inter tutta rannicchiata nella sua metà campo per chiudere ogni spazio.

6' - Corfitzen spinge platealmente Fontanarosa: fallo in attacco del Lecce.

5' - Botis risolve la situazione in mischia respingendo con i pugni il cross. Poi arriva il fallo di sfondamento di un giocatore leccese.

4' - E' il Lecce, come prevedibile, a fare la partita: dopo poco meno di 4' arriva anche il primo corner conquistato da Mcjannet.

2' - C'è anche Sticchi Damiani, presidente del Lecce, sulla tribuna di Interello. E i sostenitori giallorossi presenti gli fanno sentire il loro affetto.

1' - E' il Lecce, che oggi indossa il completo bianco da trasferta, a dare il primo giro al pallone del match. Inter con la classica divisa nerazzurra.

11.01 - Fischio d'inizio, comincia in questo momento Inter-Lecce Primavera!

10.59 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

10.58 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo del Konami Youth Development Centre di Milano.

10.55 - Vincendo oggi, l'Inter approfitterebbe delle frenate di Torino, Bologna e Sassuolo salendo a -4 dalla zona playoff, un gap impensabile anche solo due settimane fa.

10.50 - Dirige l'incontro l'arbitro Michele Giordano di Novara, i suoi assistenti sono Mario Pinna (Oristano) e Marco Pilleri (Cagliari).

10.45 - Nel match d'andata, il Lecce si impose 2-0 sull'Inter al Comunale di San Pietro in Lama grazie ai gol di Berisha su rigore e Corfitzen. Era il 10 settembre, praticamente una vita fa.

10.40 - Ancora 20 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter-Lecce Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

10.35 - Inter-Lecce Primavera sarà l'aperitivo della domenica di calcio nerazzurra: alle 18, infatti, ci sarà un altro Inter-Lecce, la portata principale valida per la 25esima giornata di Serie A.

10.30 - Il Lecce, padrone della classifica con 42 punti conquistati in 21 giornate, non perde in campionato addirittura dall'anno scorso: era il 5 novembre, quando i salentini si arresero 3-2 al Torino. Guardando a tutte le competizioni, l'ultimo ko dei giallorossi è arrivato in Coppa Italia, il 10 gennaio, contro la Roma, ai calci di rigore. Dopo quello stop, serie incredibile di 8 vittorie di fila per la squadra di Coppitelli: le vittime sono state Fiorentina, Sassuolo, Atalanta, Hellas Verona, Napoli, Frosinone, Samp e Cesena.

10.25 - Oggi l'Inter insegue la quinta vittoria consecutiva contro la capolista dopo aver superato da metà febbraio in poi: Cagliari (3-2), Torino (2-0), Samp (2-1 in Coppa Italia), e Verona (1-0).

10.20 - Complice l'espulsione rimediata a Verona sabato scorso, non c'è Chivu in panchina ma Gabriele Bonacina. In campo, ci va comunque la squadra studiata dal romeno in settimana che non presenta particolari sorprese, se si eccettua la scelta del portiere: tra i pali si rivede Botis, vista l'indisponibilità di Calligaris. Davanti al greco la linea a 4 di difesa si compone da destra verso sinistra con Dervishi, Kassama, Stabile e Fontanarosa. In mezzo al campo, con Kamate fuori per squalifica, Di Maggio va a occupare la terza casella a sinistra completando il trio con Akinsanmiro e Stankovic. Davanti un cambio: con Owusu ed Esposito c'è Iliev che prende il posto di Curatolo.

10.18 - INTER (4-3-3): 1 Botis; 27 Dervishi, 15 Kassama, 13 Stabile, 3 Fontanarosa; 45 Akinsamiro, 4 Stankovic, 16 Di Maggio; 30 Owusu, 23 Esposito, 11 Iliev. A disposizione: 12 Bonardi, 41 Tommasi, 5 Matjaz, 7 Martini, 8 Grygar, 18 Sarr, 22 Curatolo, 25 Biral, 28 Stante, 31 Di Pentima, 33 Pelamatti, 38 Pozzi. Allenatore: Gabriele Bonacina.

LECCE: 1 Borbei; 5 Pascalau, 6 Hasic, 7 Salomaa, 8 Vulturar, 9 Burnete, 10 Berisha, 13 Dorgu, 14 Munoz, 25 Mcjannet, 26 Corfitzen. A disposizione: 22 Moccia, 2 Russo, 11 Bruhn, 15 Samek, 17 Bruns, 20 Ciucci, 24 Daka, 45 Hegland, 77 Kljun. Allenatore: Federico Coppitelli.

10.15 - Campioni d'Italia contro primi della classe. Si fa presto a presentare Inter-Lecce Primavera, la gara che mette di fronte la squadra che ha sul petto lo scudetto a quella che vuole cucirselo vicino al cuore alla fine di questa stagione che la sta vedendo protagonista a sorpresa. Una situazione che non ti aspetti: i salentini si presentano a Interello con ben 11 punti di vantaggio rispetto ai nerazzurri, attualmente noni in classifica dopo una lunga e faticosa scalata partita a un passo dal baratro dei playout. Dal Konami Youth Development Centre, benvenuti a Inter-Lecce Primavera, gara valida per la 22esima giornata del campionato Under 19. Il kick-off è fissato alle ore 11.