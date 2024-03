47' - Duplice fischio di Gianluca Grasso, finisce qui il primo tempo di Inter-Lecce Primavera! Si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0, ma con gli ospiti in inferiorità numerica per effetto dell'espulsione diretta di Winkelmann.

46' - Si giocherà fino al 47', assegnati due minuti di recupero.

45' - Che rischio corso dall'Inter! Quasi autogol di Alexiou, che stava beffando Raimondi con un colpo di testa goffo.

44' - Motta interrompe un'azione promettente Mcjannet, lanciato verso l'area di rigore interista. Inevitabile il cartellino giallo per il terzino di Chivu.

43' - Ora è un assedio dell'Inter all'area leccese! Quieto prova a sfondare in zona centrale ma finisce per imbottigliarsi nel traffico, poi è Berenbruch a trovarsi davanti il cartello 'stop' sul tiro provato

41' - Finale caldissimo di primo tempo a Interello! Il cartellino rosso a Winkelmann, poi la miglior occasione della partita costruita dall'Inter. Tanti eventi che comunque non hanno fatto cambiare il risultato: si resta sullo 0-0.

39' - Russo cancella l'1-0 di Quieto! Owusu combatte da terra in area e, in un qualche modo, fa arrivare il pallone a Quieto che, saltato in slancio Borbei, ha calciato a colpo sicuro da posizione molto defilata. Sulla linea di porta si è materializzato Russo salvando il Lecce.

37' - ESPULSO WINKELMANN, LECCE IN DIECI UOMINI! Intervento in scivolata su Berenbruch meritevole di rosso diretto per l'arbitro, forse un po' severo in questa decisione.

36' - Daka mastica il tiro dal bordo dell'area di rigore interista: la palla scivola via senza preoccupare Raimondi.

34' - In mischia, Esposito è il più lesto di tutti ad avventarsi sul cross di Yilmaz ma la sua girata di testa sbatte contro il muro difensivo di Chivu.

33' - Il Lecce porta a casa un corner, dando continuità alla sua iniziativa offensiva.

31' - Il Lecce spreca la punizione guadagnata sulla trequarti: non ha funzionato lo schema studiato dagli ospiti.

30' - Berenbruch fa tutto bene, eccetto la rifinitura per Miconi che si era sganciato coi tempi giusti sulla destra. Sfuma un'azione potenzialmente interessante per l'Inter.

29' - Pacia abbraccia irregolarmente Owusu nei pressi della linea mediana del campo: si riparte con un calcio di punizione in favore dell'Inter.

27' - Fiammata di Owusu! Il numero 7 scappa alle spalle della linea leccese, riceve sulla sinistra, porta palla fino all'area per poi convergere verso il centro e calciare forte verso la porta. Borbei, anche se coperto da un compagno, riesce a respingere il tiro centrale.

26' - Secondo corner consecutivo per l'Inter, altra chance dalla bandierina. Niente da fare: cross troppo corto di Berenbruch, Burnete allontana di testa.

25' - Lo sprint sul binario destro di Miconi frutta un corner all'Inter.

24' - Kamate si arrangia in maniera irregolare nel duello tutto fisico con Addo: l'arbitro dà giustamente ragione alla difesa.

23' - Seconda imprecisione di fila dell'Inter, altro pallone regalato agli avversari.

22' - Miconi non può tenere in campo il pallone, sarà rimessa da fondo campo per il Lecce.

21' - Russo, preoccupato dalla presenza alle sue spalle di Owusu, si rifugia in fallo laterale. Riprende campo l'Inter, che deve scrollarsi di dosso l'errore dal dischetto di Stankovic.

19' - Alexiou cancella l'iniziativa pericolosa di Mcjannet sulla destra con una scivolata di puro tempismo. Solo rimessa laterale per i salentini che avevano pregustato l'idea di presentarsi in area di rigore.

18' - Si alza la bandierina dell'assistente, fuorigioco di rientro di Kamate sul suggerimento di Stankovic.

17' - Fase confusa della partita, serie di possessi palla guadagnati e persi subito. Alla fine, la sfera scivola oltre la linea di fondo. Si riparte con una rimessa in gioco di Raimondi.

14' - Il parziale rimane inchiodato sullo 0-0, l'Inter ha gettato al vento la migliore delle occasioni possibili sbagliando il penalty con Stankovic.

13' - PARA BORBEI, STANKOVIC IPNOTIZZATO! Il portiere del Lecce battezza l'angolo giusto ed è bravo ad alzare la gamba per opporsi al tiro del capitano nerazzurro che non aveva angolato a sufficienza.

13' - RIGORE PER L'INTER, FALLO DI MANO DI RUSSO SUL CROSS DI BERENBRUCH!

11' - Torna a premere forte l'Inter, Lecce costretto sulla difensiva.

10' - Non vale l'azione di Owusu, che stava entrando in area di rigore dal lato corto tutto indisturbato. L'arbitro ha visto un tocco di mano del numero 7.

9' - Partita movimentata in questi primi, merito soprattutto della vivacità dell'Inter. Ma anche il Lecce non sta a guardare.

8' - C'è anche il Lecce in partita! Burnete vince il duello fisico con Alexiou, sterza con il tacco e calcia a giro sul secondo palo. La palla esce di un soffio ma dopo una deviazione nerazzurra. Calcio d'angolo per gli ospiti.

6' - L'Inter cavalca ancora Motta sulla sinistra: il terzino mancino di Chivu prende la linea di fondo e pennella sul secondo palo per Kamate, che vince il duello aereo con il suo marcatore ma non inquadra la porta con il colpo di testa.

5' - L'Inter sfonda anche sulla destra con Kamate, murato al momento del cross. Primo corner per i padroni di casa, neutralizzato con un pugno al pallone da Borbei.

4' - Kamate pizzicato in offside sul tocco in verticale di Akinsanmiro.

3' - Primo affondo dell'Inter: sulla sinistra, dopo il velo di Berenbruch, si sgancia Motta che, entrato in area, mette in mezzo per un compagno che non trova. Allontana la difesa salentina.

2' - Esposito spezza il giro palla dell'Inter, ma finisce per perdere il possesso dopo pochi secondi.

1' - L’Inter Primavera, oggi nel classico nerazzurro, dà il primo giro al pallone del match. Lecce in completo bianco da trasferta.

10.49 - Fischio d’inizio di Gianluca Grasso, comincia in questo momento Inter-Lecce Primavera!

10.47 - Prima di cominciare si osserva un minuto di silenzio per ricordare Joe Barone, dirigente della Fiorentina che ci ha lasciati lo scorso 19 marzo all'età di 57 anni.

10.46 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

10.45 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo di gioco di Interello preceduti dalla terna arbitrale.

10.40 - Dirige l'incontro l’arbitro Gianluca Grasso di Ariano Irpino, assistito da Manuel Marchese di Pavia e da Salvatore Nicosia di Saronno.

10.30 - Ancora 15 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter-Lecce Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

10.15 - Coppitelli schiera i suoi con un 4-2-3-1 che prevede in attacco il trio Daka-Mcjannet-Winkelmann a sostegno di Burnete.

10.10 - In mancanza sulla fascia destra di Aidoo, squalificato per un turno, Chivu punta su Miconi per completare il pacchetto difensivo a quattro davanti a Raimondi; con lui c'è la coppia Stante-Alexiou in mezzo e Motta sull'altro binario. In mezzo è capitan Stankovic a dirigere le operazioni, con Akinsanmiro e Berenbruch schierati come mezzali. In attacco, la scelta è ricaduta su Owusu come centravanti, con Kamate e Quieto ai suoi lati.

10.05 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (4-3-3): 21 Raimondi; 26 Miconi, 15 Stante, 33 Alexiou, 13 Motta; 44 Akinsanmiro, 4 Stankovic, 14 Berenbruch; 10 Kamate, 7 Owusu, 11 Quieto. A disposizione: 12 Tommasi, 3 Cocchi, 5 Bovo, 8 Di Maggio, 9 Sarr, 19 Matjaz, 22 Spinaccè, 23 Maye, 28 Mazzola, 29 Diallo, 34 Mosconi. Allenatore: Cristian Chivu.

LECCE (4-2-3-1): 20 Borbei; 42 Russo, 16 Pacia, 78 Esposito, 4 Addo; 10 Yilmaz, 6 Samek; 24 Daka, 7 Mcjannet, 11 Winkelmann; 9 Burnete. A disposizione: 12 Leone, 30 Verdosci, 8 Casciano, 17 Agrimi, 18 Metaj, 21 Davis, 23 Zivanovic, 35 Helm, 77 Jemo, 99 Vescan-Kodor. Allenatore: Federico Coppitelli.

10.00 - Con lo scudetto sul petto ma con la corona di campione d'Italia pronta a cascare dalla testa, il Lecce Primavera arriva a Milano per sfidare la capolista Inter, che sogna di diventarne l'erede in chiave tricolore. Se sarà un passaggio di consegne lo scopriremo solo a fine stagione, intanto le due squadre si trovano una di fronte all'altra con il desiderio di portare a casa tre punti fondamentali per gli opposti obiettivi: i ragazzi di Chivu devono consolidare il primato tenendo lontana la Roma, attualmente a -4, mentre i salentini vogliono togliersi dalla zona pericolosa nei bassifondi della classifica. Dal Konami Youth Training Centre, benvenuti a Inter-Lecce Primavera, gara valida per la 27esima giornata di campionato, con kick-off alle ore 10.45.