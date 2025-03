LIVE INTER FIORENTINA 0-0

11' - Secondo fuorigioco per la squadra ospite, che stava per presentarsi dalle zone di Zamarian, ma si alzala bandierina. Si riparte dall'estremo difensore di casa.

8' - Grande occasione per Jack De Pieri che riceve passaggio sbagliato di Vannucchi ad un passo da lui e totalmente libero da marcatura e rischia di far male alla compagine Viola, ma la difesa rimedia recuperando subito.

3' - Primo corner per l'Inter battuto da Berenbruch che non innesca nulla di interessante per la squadra di casa. Della Mora riceve ma scivola.

11.03 - Fischio d'inizio!

11.00 - Tutto pronto per il fischio d'inizio al Crespellano.

10.59 - Squadre pronte a entrare in campo.

Il giocatore dell’Inter più pericoloso è Giacomo De Pieri, che tra tutti i ragazzi di Zanchetta è il giocatore che ha preso parte a più azioni da gol (tra reti segnate e assist), ben 13. Seguito da Berenbruch, con un totale di 10 tra i 7 gol e i 3 assist e da Spinaccé con 8 gol segnati e 1 solo assist.

I giocatori più in evidenza, secondo i dati raccolti da Sofa Score dell’ultima partita disputata dalle due squadre, sono Luka Topalovic dell’Inter e Tommaso Rubino della Fiorentina. L’attaccante italiano classe 2006 è capocannoniere dei ragazzi di __ con 11 gol segnati e conduce anche la classifica di assist serviti ai compagni con 5.

Inter-Fiorentina sarà un match equilibratissimo. Le due squadre hanno difatti lo stesso numero di gol segnati 57 e una sola rete di differenza subita: l’Inter 34, mentre la Viola uno in meno. I nerazzurri conducono per numero di assist serviti 33, a fronte dei 29 degli ospiti che godono della stessa media di gol a partita ovvero lo 2.1.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (4-3-3): 21 Zamarian; 19 Della Mora, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 17 Motta; 16 Venturini, 14 Bovo, 7 Berenbruch; 30 De Pieri, 9 Lavelli, 10 Quieto.

A disposizione: 12 Taho, 4 Zanchetta, 6 Maye, 11 Spinaccè, 18 Mosconi, 25 Zouin, 26 Garonetti, 27 Pinotti, 28 Romano, 29 Topalovic, 37 Vukoje. Allenatore: Andrea Zanchetta

FIORENTINA (4-2-3-1): 1 Vannucchi; 25 Elia, 26 Konan, 4 Baroncelli, 31 Scuderi; 8 Harder, 16 Keita; 28 Bertolini, 36 Caprini, 11 Rubino; 9 Tarantino.

A disposizione: 12 Dolfi, 2 Turnone, 5 Sadotti, 6 Gudelevicius, 10 Ievoli, 17 Romani, 18 Puzzoli, 21 Deli, 24 Braschi, 27 Balbo Vieira, 29 Mazzeo. Allenatore: Daniele Galloppa

Arbitro: Migliorini.

Assistenti: Cesarano-Ciannarella.

Dopo la quarta vittoria consecutiva in campionato ottenuta in casa del Bologna, l'Inter Under 20 di Andrea Zanchetta ospita la Fiorentina di pari età di Daniele Galloppa per la sfida valida per la 28esima giornata di Primavera 1. Un testa a testa tra la compagine viola seconda in classifica e quella nerazzurra, terza a -1 che, in attesa di Roma-Cremonese di lunedì, vale una momentanea vetta. Mentre la squadra di casa arriva da un filotto di vittorie, peraltro satolle di gol, la squadra toscana è reduce dalla sconfitta interna con il Sassuolo, quarto alle spalle dell'Inter con 53 punti.

Il fischio d'inizio dell'equilibratissima sfida in programma al KONAMI Youth Development Centre è alle ore 11:00, in contemporanea ad Atalanta-Bologna in scena al Carillo Pesenti Pigna di Alzano Lombardo. Due match che aprono la 28esima giornata di Primavera 1 che si concluderà lunedì alle 15.00 con la sopraccitata gara al Tre Fontane.

Le scelte ufficiali di Andrea Zanchetta e Daniele Galloppa per Inter-Fiorentina U20, partita che FcInterNews.it vi racconterà in diretta testuale.

