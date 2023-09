84' - Anche sul 3-0, l'Inter non dà respiro alla Fiorentina col pressing sul primo portatore di palla.

81' - Minuti anche per Diallo, esce proprio Quieto dopo aver accarezzato due volte la doppietta tra 75' e 77'.

77' - Intervento difensivo decisivo di Fortini che nega un gol letteralmente fatto a Quieto. Nerazzurri a un passo dal poker con l'autore dell'1-0, fermato prima della linea della scivolata disperata del giocatore viola.

75' - Quieto sbaglia l'ultima scelta dopo la solita azione da dominatore di Kamate. Cross fuori misura, Spinaccè sul secondo palo non può chiudere verso la porta.

72' - Kamate duetta con Quieto, poi dà uno sguardo alla porta e fa partire il tiro dal suo destro. Centrale, facile per Vannucchi.

71' - Calligaris compie il suo primo intervento da capitano, domando un pallone velenoso che arrivava dalla bandierina del corner dopo una strana deviazione.

68' - Due novitè in casa nerazzurra: Chivu manda in campo Zanchetta al posto di Bovo e Spinaccè per Sarr. La fascia di capitano va sul braccio di Calligaris.

66' - Kamate fa quello che vuole, poi decide di aprire a memoria sulla destra per Aidoo, il cui cross è solo potente. La palla finisce in fallo laterale, sull'altro lato, dopo una deviazione nerazzurra.

63' - La Fiorentina prova a rialzare la testa! Inter messa male in difesa, manca la scalata sulla destra, dove sul secondo palo irrompe Caprini per calciare. Tiro soft, Calligaris ringrazia.

63' - Fallo di frustrazione di Sene, che è andato a spingere nettamente alle spalle Maye.

58' - Primo cambio chiamato da Chivu: entra Guercio per di Di Maggio. Due sostituzioni, invece, nelle fila della Fiorentina: Vigiani e Padilla lasciano il posto a Braschi e Vitolo.

55' - TRIS DI BERENBRUCH, INTER-FIORENTINA 3-0! Dilagano i nerazzurri, ancora una volta pungendo in ripartenza: Berenbruch porta palla, punta l'area di rigore e, sfruttando la sovrapposizione di Quieto che porta via l'ultimo ostacolo viola, calcia verso il sette con potenza senza lasciare scampo a Vannucchi.

54' - Quieto, liberato al cross dopo un'azione tutta di prima promossa da Di Maggio e Berenbruch, trova le mani di Vannucchi che smanaccia fuori area.

52' - Quieto si arrangia irregolarmente nel duello contro il suo marcatore: fischio inevitabile dell'arbitro, che poi chiude un occhio quando l'attaccante interista allontana la palla facendo perdere tempo alla Fiorentina.

50' - Sarr taglia in area alle spalle di Baroncelli e da posizione defilata calcia sull'esterno della rete! C'è un tocco di Vannucchi, corner per l'Inter. Dopo una serie di batti e ribatti, Stante calcia in girata senza impensierire gli avversari.

49' - Vannucchi sbaglia la prima costruzione, rimessa laterale regalata all'Inter. Si incarica della battuta Cocchi.

47' - Quieto sbaglia un appoggio semplice a centrocampo che non fa ripartir l'Inter. Chivu, in panchina, non la prende benissimo.

46' - Nessun cambio all'intervallo, si riparte con gli stessi 22 che hanno chiuso la prima frazione di gara.

14.05 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Inter-Fiorentina Primavera!

-------

13.50 - Aggressività fa rima con qualità nel primo tempo di Interello che l'Inter ha chiuso meritatamente davanti di due gol sulla Fiorentina. I ragazzi di Chivu hanno approcciato la partita con ferocia, senza per questo mancare sul piano tecnico, andando in vantaggio solo dopo 8' con Quieto e impiegando lo stesso spazio di tempo per segnare il raddoppio grazie al rigore trasformato da Sarr. Il resto è logica conseguenza, con i viola costretti a inseguire ma ostacolati dalla frenesia di riprendere il filo del discorso con la sfida e da un Calligaris attento nelle due-tre circostanze in cui è stato chiamato in causa.

46' - Duplice fischio di Bogdan Nicolae, finisce qui il primo tempo di Inter-Fiorentina Primavera! Due a zero per i nerazzurri il parziale all'intervallo, maturato nei primi 16' grazie a un avvio di gara aggressivo dei padroni di casa. Decidono fin qui i gol di Quieto e Sarr (su rigore).

45' - Assegnato un minuto di recupero, mentre Baroncelli spende un fallo da giallo per fermare Sarr lanciato verso l'area della Fiorentina.

43' - Ennesima sgasata sulla sinistra di Kamate, poi fermato dal muro viola, che si alza anche davanti al tentativo di Sarr. Alla fine, l'Inter conquista un giro dalla bandierina.

41' - Caprini alza di testa sopra la traversa dopo un bell'inserimento a fari spenti. Qualche sbavatura della difesa interista, finora graziata dagli avversari.

39' - Di Maggio prova a sgusciare via tra due difensori della Fiorentina dal lato corto dell'area, poi finisce a terra. Per l'arbitro non c'è niente di irregolare.

36' - L'Inter si riaffaccia nella trequarti campo della Fiorentina, ma senza portare a casa dividendi: cross telefonato di Berenbruch, Vannucchi para facile in presa alta.

35' - Brutto liscio di Maye, Calligaris ci mette una pezza uscendo con ottimo tempismo su Sene lanciato verso la porta a tutta velocità.

32' - Padilla prova ad accendere la Fiorentina, ma sbaglia una giocata non da lui. Si riparte con una rimessa laterale per l'Inter in zona difensiva.

30' - Quieto strozza la conclusione dal bordo dell'area di rigore viola: la palla scivola via non lontana dal palo.

29' - La Fiorentina sta trovando continuità in zona offensiva, l'Inter ne esce senza ammaccature, anche grazie alle due parate di Calligaris.

28' - Ancora Fiorentina! Elia, senza marcatura, incorna ma non riesce a indirizzare. Calligaris para centralmente.

27' - Calligaris chiude la porta a Padilla con un bel tuffo sulla sua sinistra: palla in corner.

25' - Quieto e Kamate a giro dal limite dell'area nel giro di pochi secondi: due tiri imprecisi, Vannucchi può tirare un sospiro di sollievo.

24' - Cinque gol stagionali per l'Inter e altrettanti marcatori: Sarr raggiunge Akinsanmiro, Spinaccè, Di Maggio e Quieto.

23' - Colpita due volte al cuore, la Fiorentina dà comunque segni di vita in attacco. C'è tutto il tempo per riaprire la partita, a patto di segnare un gol prima della fine del primo tempo senza subirne altri.

21' - Kamate si ricicla difensore centrale, anticipando Sene con un intervento di testa provvidenziale sul secondo palo. Corner per la Fiorentina che stava già pregustando il 2-1.

18' - Troppa Inter per la Fiorentina, travolta in maniera sorprendente in questi primi 18'.

16' - SARR NON SBAGLIA DAL DISCHETTO, L'INTER E' GIA' AVANTI DI DUE GOL!

15' - CALCIO DI RIGORE PER L'INTER! Sarr attacca con ferocia l'area e anticipa secco Vannucchi, che lo atterra con un'uscita nettamente fuori tempo.

15' - Vigiani crossa direttamente tra le braccia di Calligaris, che finora sta vivendo una mattinata super tranquilla.

14' - La Fiorentina prova a organizzare una reazione, ma da qualche secondo l'Inter si è compattata nella sua metà campo su tre linee strettissime.

11' - Inter veramente aggressiva nei primi minuti, il gol è stata una logica conseguenza di un approccio perfetto.

9' - Si sblocca Quieto, che raggiunge Akinsanmiro, Spinaccè e Di Maggio a quota un gol in questa stagione.

8' - QUIETO PORTA IN VANTAGGIO L'INTER! Kamate sgasa sulla destra e mette in mezzo un cross che manda in tilt la difesa viola. Biagetti tocca verso Elia, il cui rinvio maldestro diventa ghiotto per Quieto che deve solo calciare un calcio di rigore in movimento battendo Vannucchi.

7' - Di Maggio commette fallo di sfondamento ai danni di Ievolini, abile a coprire il suo inserimento che sarebbe stato altrimenti letale per la Fiorentina.

6' - Quieto schiaccia la conclusione tirando dal lato corto dell'area di rigore viola: la palla si perde contro i cartelloni pubblicitari.

5' - Baroncelli centra in pieno la barriera: esecuzione della punizione da dimenticare per il numero 4 gigliato.

4' - Berenbruch sgambetta Mendoza a pochi passi dall'area di rigore interista. Chance interessante per gli ospiti su palla inattiva.

3' - La Fiorentina trova una via d'uscita al pressing interista, ma Stante segue come un'ombra Sene e lo anticipa rifugiandosi in fallo laterale.

2' - Di Maggio calcia a lato!

1' - L'Inter parte forte, forse troppo: Berenbruch sprinta sulla fascia ma finisce per portarsi la palla oltre la linea di fondo.

13.02 - Fischio d'inizio al ‘Konami Youth Development Centre’, comincia in questo momento Inter-Fiorentina Primavera!

13.00 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

13.00 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo del ‘Konami Youth Development Centre’ preceduti dalla terna arbitrale.

12.56 - Dirige l'incontro l'arbitro Bogdan Nicolae della sezione di Pordenone, i suoi assistenti sono Davide Santarossa (Pordenone) e Matteo Nigri (Trieste).

12.55 - Milan in testa a punteggio pieno: nella prima partita del terzo turno, i rossoneri hanno battuto 2-0 il Sassuolo grazie ai gol di Victor e Camarda.

12.45 - Ancora 15 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter-Fiorentina Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

12.35 - Senza Stankovic, che oggi sconta la prima delle tre giornate di squalifica comminategli dal Giudice sportivo, Chivu ritrova Kamate che va a sistemarsi sulla linea degli attaccanti completando il tridente con Sarr e Quieto. In mezzo spazio a Di Maggio, in gol con il Genoa, con Bovo e Berenbruch. Difesa confermata in blocco: Aidoo, Stante, Maye e Cocchi si mettono a scudo davanti a Calligaris.

12.30 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER: 1 Calligaris; 27 Aidoo, 15 Stante, 23 Maye, 3 Cocchi; 8 Di Maggio, 5 Bovo, 14 Berenbruch; 10 Kamate, 9 Sarr, 11 Quieto. A disposizione: 12 Tommasi, 21 Raimondi, 13 Motta, 16 Guercio, 17 Vedovati, 19 Matjaz, 22 Spinaccè, 24 Ricordi, 26 Miconi, 29 Diallo, 31 Zanchetta. Allenatore: Cristian Chivu.

FIORENTINA: 40 Vannucchi; 4 Baroncelli, 5 Biagetti, 25 Elia; 2 Vigiani, 44 Harder, 33 Ievoli, 3 Scuderi; 36 Caprini, 77 Padilla; 9 Sene. A disposizione: 1 Tognetti, 8 Vitolo, 11 Spaggiari, 15 Sadotti, 19 Rubino, 21 Falconi, 23 Maggini, 24 Braschi, 27 Guidobaldi, 29 Fortini, 32 Mignani. Allenatore: Daniele Galloppa.

12.28 - Archiviata la sosta, l’Inter Primavera riprende il suo cammino stagionale ripartendo dai quattro punti conquistati nelle prime due giornate di campionato, frutto del 2-0 all’Empoli e dell’1-1 contro di Cagliari. A Interello, Cristian Chivu apre le porte di casa alla Fiorentina, ferma a un solo punticino strappato nel finale di partita contro il Genoa dopo lo stop all’esordio con la Roma. Dal 'Konami Youth Development Centre’, benvenuti a Inter-Fiorentina Primavera, gara valida per la terza giornata del torneo. Kick-off ore 13.