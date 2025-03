Partita molto insidiosa, quella che attende questo pomeriggio al Konami Youth Development Centre l'Inter Under 20 di Andrea Zanchetta. Arriva infatti ad Interello il lanciatissimo Cagliari di Fabio Pisacane, che nei giorni scorsi ha centrato il traguardo della finale di Coppa Italia sorprendendo la Juventus. Scoglio insidioso, ma per i nerazzurri una vittoria sarebbe preziosissima per continuare a dire la propria nel concitato duello al vertice, soprattutto considerato il capitombolo interno di quest'oggi della Roma contro il Milan. Fischio d'inizio dell'arbitro Leonardo Mastrodomenico alle ore 15: segui con noi di FcInterNews.it questa sfida con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

14.27 - Con quattro giocatori aggregati alla prima squadra per la trasferta di Bergamo, Zanchetta opta per una formazione con un attacco un po' a sorpresa: parte dalla panchina Giacomo De Pieri, ci saranno Aymen Zouin e Manuel Pinotti ad affiancare Matteo Spinaccè nel tridente d'attacco. Garonetti prende il posto del capitano Alexiou. In panchina spunta anche lo spagnolo Alex Perez.

14.23 - Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari:

INTER (4-3-3): 1 Calligaris, 19 Della Mora, 24 Re Cecconi, 26 Garonetti, 6 Maye; 16 Venturini, 14 Bovo, 29 Topalovic; 25 Zouin, 11 Spinaccè, 27 Pinotti.

In panchina: 21 Zamarian, 9 Lavelli, 10 Quieto, 13 Kangasniemi, 15 Perez Adam, 18 Mosconi, 28 Romano, 30 De Pieri, 33 Carpelletti, 34 Ballo, 36 Mantini.

Allenatore: Andrea Zanchetta

CAGLIARI (4-4-2): 20 Ciocci; 16 Grandu, 6 Pintus, 27 Franke, 77 Marini; 17 Sulev, 14 Liteta, 8 Malfitano, 31 Langella; 9 Achour, 94 Trepy.

In panchina: 33 Auseklis, 2 Arba, 3 Collu, 4 Balde, 7 Marcolini, 15 Prettenhoffer, 18 Ardau, 19 Bolzan, 22 Vinciguerra, 28 Costa.

Allenatore: Fabio Pisacane

Arbitro: Mastrodomenico. Assistenti: Decorato-Mallimaci.

