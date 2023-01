12.59 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo del centro sportivo di Petroio preceduti dalla terna arbitrale.

12.55 - La direzione del match è stata affidata a Luca Cherchi di Carbonia, i suoi assistenti sono Federico Pragliola (Terni) e Antonio D'Angelo (Perugia).

12.50 - Ancora 10 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Empoli-Inter Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

12.45 - Il calendario di gennaio è affollatissimo di impegni per l'Under 19 nerazzurra, in campo sei volte nell'arco di 22 giorni, in tre competizioni diverse: mercoledì prossimo, i ragazzi di Chivu esordiranno in Coppa Italia contro il Verona, poi se la vedranno col Milan nel derby di domenica, quindi con la Samp il venerdì successivo. Infine, l'Inter si giocherà il primo trofeo della stagione affrontando la Fiorentina nella finale della Supercoppa Primavera il 25, prima di chiudere il mese in casa del Cesena.

12.40 - Anche l'Empoli ha salutato in anticipo l'anno vecchio prima della sosta con una vittoria: l'1-0 rifilato al Bologna grazie al gol di Alessandro Renzi. Risultato che ha interrotto un digiuno che durava da ben cinque partite, cominciato dopo il successo sul Milan.

12.35 - Striscia di risultati utili consecutivi aperta in campionato per i ragazzi di Chivu, che hanno chiuso il 2022 battendo l'Udinese nello scontro diretto di bassa classifica. In precedenza, i campioni d'Italia avevano rimediato un pareggio pesantissimo a Vinovo con la Juve dopo aver fermato il Frosinone sul 2-2 in 10 vs 11. La serie era stata aperta il 22 ottobre scorso, grazie alla prima vittoria in campionato contro la Fiorentina.

12.30 - L'Inter, attualmente relegata al 15esimo posto a quota 11 punti, arriva alla gara odierna attardata di sei lunghezze rispetto all'Empoli che può vedere da non molto lontano la top 6.

12.25 - Chivu mette al centro dell'attacco Esposito, l'ultimo marcatore dello scorso anno che regalò all'Inter tre punti vitali contro l'Udinese: ai suoi lati Iliev, capocannoniere dei nerazzurri a quota otto gol, e Owusu. Dietro torna la linea a quattro composta da destra verso sinistra da Dervishi, Di Pentima, Fontanarosa e Pelamatti. In mezzo largo al trio Martini-Grygar-Kamate.

12.20 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

EMPOLI: 1 Fantoni; 2 Barsi, 4 Marianucci, 13 Seck, 18 Vallarelli, 20 Boli, 25 Ignacchiti, 30 Angori, 37 Kaczmarski, 45 Rosa, 98 Dragoner. A disposizione: 17 Seghetti, 26 Filippis, 11 Fini, 21 Sodero, 27 Renzi, 33 Mannelli, 73 Tropea, 74 Michelucci, 80 Ekong, 87 Bucancil, 96 El Biache. Allenatore: Antonio Buscè.

INTER: 1 Botis; 27 Dervishi, 31 Di Pentima, 3 Fontanarosa, 33 Pelamatti; 7 Martini, 8 Grygar, 14 Kamate; 30 Owusu, 23 Esposito, 11 Iliev. A disposizione: 21 Calligaris, 32 Basti, 4 Stankovic, 13 Stabile, 15 Bonavita, 16 Di Maggio, 18 Sarr, 22 Curatolo, 24 Andersen, 25 Biral, 28 Stante. Allenatore: Cristian Chivu.

12.15 - Messo alle spalle un 2022 da ricordare per la conquista del decimo scudetto della propria storia ma anche per un avvio di campionato da zona retrocessione, l'Inter Primavera entra nel nuovo anno con l'obiettivo di risalire la classifica per arrampicarsi fino alla zona playoff, che a oggi appare l'unica via percorribile per provare a difendere il titolo. Inutile dire quanto sia fondamentale iniziare bene la seconda parte di stagione contro l'Empoli di Antonio Buscè, che a sua volta vuole mettere le mani sui tre punti per avvicinare le prime sei posizioni della classifica. Dal centro sportivo di Petroio, Vinci, benvenuti a Empoli-Inter Primavera, gara valida per la tredicesima giornata del campionato nazionale Under 19. Il fischio d'inizio è fissato per le 13.